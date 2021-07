Córdoba: las embarazadas ya no deben presentar prescripción médica para vacunarse

El Ministerio de Salud de Córdoba comunicó este martes que las mujeres embarazadas mayores de 18 años ya no deben presentar prescripción médica para vacunarse contra el coronavirus, requisito que había sido muy cuestionado por los obstetras de la provincia.

Los especialistas argumentaban que no era correcto indicar la inmunización mientras no exista prueba científica contundente de que no habrá efectos adversos.

La recomendación internacional es aplicar la vacuna en aquellas personas gestantes mayores de 18 años en cualquier etapa del embarazo y en el puerperio hasta los 42 días posparto.

Requisitos para vacunarse contra el Covid-19

Las embarazadas mayores de 18 años, con o sin comorbilidades, que quieran vacunarse contra el coronavirus deberán dirigirse a cualquier vacunatorio de la provincia, sin turno previo, con su DNI y firmar un consentimiento.