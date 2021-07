San Antonio de Arredondo: ¿Qué pasará con la boleta del agua?

El gobierno de San Antonio de Arredondo informó a los vecinos que se avanza con el proceso de municipalización del servicio de agua y fijaron nuevas tarifas. Será el propio municipio el que abonará a Villa Carlos Paz por la prestación, lo que implica, que a partir de la próxima boleta, se registre una importante reducción en los valores que cobra la Coopi.

Según confirmó el secretario de Gobierno, Roberto Grigione, la actual prestataria únicamente se hará cargo de la distribución y comercialización del agua. Mientras que, será el municipio el que afronte los costos de captación, conducción, potabilización, presurización y transporte del agua que estarán a cargo de Municipalidad de Villa Carlos Paz.

De esta forma, se espera que haya una caída de más del 50% en la boleta del agua que cobra la Cooperativa Integral y que deben pagar los vecinos de la localidad. En caso contrario, se recomienda a los ciudadanos no pagar la boleta y judicializar la situación.

La Coopi facturará la prestación de los meses de mayo y junio a los vecinos, considerando solamente el servicio de distribución y comercialización del agua potable.

«El municipio se hace cargo momentáneamente hasta que tomemos el servicio, del pago a la Municipalidad de Villa Carlos Paz por la captación, potabilización, conducción y almacenamiento del servicio que antes hacía la Coopi. Esto implica que los vecinos no tengan que pagar la totalidad de la boleta común que rondaba los 1300 pesos y llegaba de forma bimestral. La facturación de mayo y junio debería ser por un importante menor, ya que lo único que hace la Coopi es la distribución y comercialización del servicio. Esto se debe a que Carlos Paz tomó la planta potabilizadora y las instalaciones del servicio el 30 de abril»; explicó Grigione a EL DIARIO.

«En caso que llegue el monto total, el vecino no tiene que pagarlo. Será decisión de cada uno, determinar si quiere judicializar o no esta tarifa que no es coincidente»; agregó el funcionario.

Este esquema regirá hasta tanto el Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo, resuelva la asunción efectiva de la prestación del servicio por parte de la Municipalidad.