Residentes de geriátricos en Córdoba podrán recibir visitas

El Ministerio de Salud provincial habilitó este martes un sistema de visitas cuidadas con un estricto protocolo.

Aquellas personas que quieran visitar a los residentes tendrán que tener un test antígeno PCR no menor a las ultimas 24 horas, la visita no podrá ser mayor a una hora y no se podrá ingerir ningún tipo de bebida y alimentos.

Vale destacar, que las visitas se habían restringido desde principio de la pandemia y las visitas estaban reducidas, solamente aquellos que tuvieran superficie correspondiente para recibir a las visitas podían cumplimentarlo.

Nora Kurth, titular de la Cámara de Geriátricos de Córdoba había asegurado más temprano que el 99% de los residentes tienen dos dosis de vacuna, pero hace un año y medio solo tienen permitido visitas de emergencia cuando entran en cuadros depresivos.

"En marzo, abril ya habían terminado la vacunación de todas las residencias, que fue una excelente decisión que tomó el Ministerio de Salud de priorizarlas", destacó.

Sin embargo, aclaró que "el impacto en los adultos mayores del aislamiento fue letal".

"Es un tema que no está en discusión y todavía no se sabe del todo su alcance. Había en su momento una razonabilidad, incluso aunque fuera cruel, de protegerlos, pero ya es tiempo de replantearlo, primero por el nivel de vacunación en ese sector, y segundo, porque los índices de letalidad claramente han bajado", explicó. (Fuente: Cadena 3)