Preocupación por el estado de salud de Adriana Aguirre

Buenos Aires. Hacia fines de enero de este año, Adriana Aguirre se cayó del escenario en plena función y durante un homenaje a Diego Armando Maradona sobre las tablas del Teatro La Campana, de Mar del Plata.



Desde ese momento hasta hoy, continúa con su recuperación física y, además, con la causa judicial iniciada al productor teatral Torry Palenzuela. “Adriana está muy mal psicológicamente y físicamente”, dijo esta semana Ricardo García, su ex marido. Y amplió: “Fundamentalmente, por el tema de la injusticia de no poder dar con el paradero de este hombre. Y que se haya presentado una vez... en la primera audiencia no se presentó este hombre, Ernesto José Manuel Palenzuela, que en principio sería el primer demandado. Y después vendrían los dueños del teatro, que son corresponsables solidarios: si alquilaron el teatro hecho pelota, todo roto, entonces la obligación de ellos es arreglarlo”.



“Adriana está dolida y se siente mal. Nunca, en 45 años de profesión que tiene, hizo un juicio. Se está recuperando pobrecita, lentamente. Tiene que hacerse análisis. Tiene que hacer gimnasia muy paulatinamente. Parece que fuera una viejita”, explicitó García.



Asimismo, García disparó contra los responsables del teatro, a quienes le adjudica la responsabilidad del accidente sufrido por Adriana: “Al teatro lo están remodelando. El escenario estaba lleno de agujeros, el estado es catastrófico. Son responsables por utilizar el teatro en ese estado”, dijo.



“Estamos esperando la última etapa de reconciliación y, si no llega, se irá a la Justicia. Tenemos tres abogados contratados. No hay perdón y nunca la llamaron por teléfono”, afirmó García en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.



En ese mismo espacio y sobre la misma cuestión, también habló Matías Garcete Suárez, abogado de Adriana. “Desde el punto de vista técnico estamos esperando la tercera audiencia que va a ser el 12 de agosto. Todo indica que estamos muy cerca de un juicio”, dijo el letrado. Y sobre la salud de su patrocinada, dijo: “Tendrá una recuperación, si es que la tiene, a muy largo plazo”.



“Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás, las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario”, reveló Adriana Aguirre sobre su accidente. En relación a las secuelas en su cuerpo, Aguirre le contó a Teleshow que el impacto fue en sus glúteos y sus piernas, éstas últimas las más afectadas. El 5 de marzo, fue operada con éxito de los glúteos, ya que se logró drenar los hematomas laminares; sin embargo, el problema central está en una de sus piernas.



“Tuve una tendinitis en el lateral izquierdo de la parte de afuera y eso originó líquido inflamatorio, que se mezcló con sangre y provocó hematoma laminal. Lo mismo que tenía en el gluteo, pero en ese caso fue drenado. Acá no se podía operar porque estaba muy pegado al músculo. Uno de los hematomas hace tres o cuatro días que se infectó”, expresó preocupada.



Y agregó: “La pierna es lo que más complicaciones me trae, no la tengo curada para nada, es un gran problema para mí. Mañana veo a un médico infectólogo y luego me voy a la guardia para ver si funciona el medicamento que me están dando para la infección. Es un bicho que entra por debajo de la piel y el caldo de cultivo es el hematoma. Es terrible, se juega la salud de mi pierna”. (Infobae)