El film "Desde el cielo les haré mucho bien" sobre la beata María del Tránsito Cabanillas muestra cómo vivió y qué hizo esta mujer serrana en su niñez en la estancia Santa Leocadia, en su adolescencia en la zona de Despeñaderos y luego en su formidable trabajo en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.



El material fílmico estuvo destinado a colaborar con la difusión de la vida de la beata y fue producida con presupuesto generado por aportes del sector privado y del municipio de Villa Carlos Paz.



Se estrenó el 15 de julio del 2002, a pocos meses de la beatificación, y en las vísperas del 89ª Aniversario de la Fundación de Villa Carlos Paz, a las 11.30 de la mañana en la sala del Holiday Cinema con la presencia de las autoridades municipales encabezada por el entonces intendente Gustavo Dellamaggiore, autoridades provinciales y un contingente de religiosas presidida por la Madre Superiora.



La dirección y el guión estuvo a cargo de Pedro Jorge Solans, con la colaboración de Inés Elisa Torres, Fabián Torres, y Lucas Tondo.



La producción técnica de Next Productora, y la asistencia de Alejandro Pacher, Marcela Monassa, Sergio Marquissio y Franco Martinazzo, el sonido a cargo de Walter Luna, la asistencia general, Luis López y las Relaciones Públicas a cargo del ingeniero Carlos de Bianchetti.



Para el documental se utilizaron material fílmico, musical, datos y bibliografía aportada por la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, del Colegio Santa Margarita de Cortona, del Archivo de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, de El Diario de Carlos Paz y de la Biblioteca Mayor de Córdoba.



Para escribir el guión, Solans consultó el siguiente material bibliográfico: Memorias de Paz, de José María Paz; Historia del dique San Roque, de Luis Rodolfo Frias; Una rosa junto al lago San Roque, de Francisco de Llosa, Tránsito Cabanillas 1878-1978, de la Hna. Blanca L. López, y Por qué Córdoba fue invadida en 1829 de Efraín U. Bischoff.



Por último, la producción destacó la participación y agradeció la colaboración de la Madre Rosa Aída Rojas Pérez, en ese entonces vicepostuladora de la causa de beatificación, a la hermana Rosana Smith, ex directora del Colegio Santa Margarita de Cortona, a las profesoras Elsa Battistini de Casas, Graciela Cubini y a la médica Susana Dellepiane. Y a los sacerdotes Hugo Carrillo, Daniel Frattin, Horacio Saravia y Walter Gómez.



Premoniciones de un sacerdote



Francisco de Llosa, en su libro "Una rosa junto al lago San Roque" fechado el 8 de diciembre de 1953, publicó "He paseado por la ruta desde donde he contemplado todo el valle y me he detenido a admirar el monumento que las generaciones futuras le levantarán (a María del Tránsito) en perpetua recordación donde estuvo su hogar y su cuna."