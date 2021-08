El hijo de Alberto Fernández mostró su nuevo DNI no binario

El hijo de Alberto Fernández, conocido como Dyhzy anunció a través de sus historias de Instagram que finalmente cambió su DNI después de que Argentina permitiera que las personas “no binarias”, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad con una “X”.

El nombre que eligió fue Tani, en su antigua identificación se llamaba Estanislao. Se mostró feliz y compartió su alegría con todos sus seguidores. “Un plástico ni dice quien sos ni define tu identidad ni nada por estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, asÍ que estoy un poqui (sic) feliz”, dijo Tani Fernández en un video que grabó posteriormente.

Tani ya se había referido al nuevo DNI en una entrevista con Filo: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, había dicho en referencia al nombre Estanislao.