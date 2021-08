Luis Juez: «La actividad turística no tuvo la atención que se merecía»

“Vinimos con Rodrigo a recorrer Punilla para decirles que desde el Congreso impulsaremos todas las medidas que sean necesarias para paliar en algo todo lo que el sector turístico perdió, por la pandemia, y por la pésima administración de los recursos que llevo a cabo el gobierno central. Una industria clave para nuestra provincia como lo es el turismo no tuvo la atención y las respuestas que necesitaban para afrontar tan difícil situación”. Con estas palabras, Luis Juez, el precandidato a senador por Cambiamos Juntos, abrió el diálogo con vecinos y medios de prensa de Carlos Paz.

En su recorrida por el valle de Punilla, Luis Juez y Rodrigo de Loredo coincidieron: “Estamos en una de las zonas más golpeadas por la pandemia y la cuarentena, donde nadie pudo defenderlos de la caída que sufrió la industria hotelera y gastronómica. Aquí se sintió la desprotección del Estado. Aquí, el Estado estuvo ausente” remarcaron.

Al ser consultado por el tema que hoy es centro de atención del país: la fiesta de cumpleaños de la primera dama en plena pandemia, Juez sostuvo. ”El presidente Alberto Fernández no está arrepentido por lo que ha sucedido. Más bien está enojado por lo que ha trascendido en lugar de hacerse cargo. Y en la primera de cambio, le echa la culpa a su mujer. Esto marca que esta gente no tiene límites. Y por eso insisto en que los cordobeses tienen que elegir muy bien quién los va a representar. Por eso necesitamos gente de mucho carácter, dispuesta a poner fin a estos desatinos y no simplemente dispuesta a dar discursos en el Congreso».

Sobre cómo se conformó la lista, Juez fue contundente: “Hace dos meses expuse que la lista debía llevar como primer diputado a un candidato radical. Un radical que expresara el futuro, y que exhibiera verdadera vocación por disputar el poder. Ese candidato es Rodrigo de Loredo, que encarna junto a una importante cantidad de dirigentes e intendentes radicales la idea de luchar por el poder, de construir un futuro en lugar de discutir el pasado. Porque también en Córdoba tenemos que dejar atrás 20 años de gobierno de Hacemos por Córdoba y protagonizar ese cambio que ineludiblemente nos ofrece esta etapa que se abre. Con Rodrigo, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y los demás compañeros de la lista Cambiando Juntos, hemos conformado un verdadero grupo que tiene mucho poder de fuego”.