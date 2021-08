Luego de estar un mes internado, le dieron el alta a la Tota Santillán

La Tota Santillán, luego de estar internado por una grave crisis depresiva, que generó un agravamiento de su estado de salud, recibió en las últimas horas el alta médica.

Osvaldo Sole, uno de los mejores amigos del conductor que le brindó las últimas novedades, en los últimos días antes de ser dado de alta.

"Él -por la Tota Santillán- nunca tuvo un brote psicótico como dijeron algunos medios. Seguramente entre mañana y el fin de semana le van a dar el alta. Y se va a dirigir obviamente a su casa para continuar con la recuperación", le dijo Solé al periodista Juan Etchegoyen.

La Tota venía mal

"Siempre tuve precaución y he tenido amigos que se han contagiado. Le ha pasado a parte de mi familia también. He perdido un amigo. No lo podía creer. Y el miedo a que te roben y a contagiarte. Miedo a todo”, había comentado el conductor televisivo antes de internarse.