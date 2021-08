¿Cuándo empieza a construirse el nuevo tramo de la Autovía de Punilla?

El gobierno provincial finalmente otorgó la licencia ambiental para la construcción de un nuevo tramo de la Autovía de Punilla, una polémica obra que fue resistida por vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la región y que podría comenzar a construirse a principios del 2022. En los próximos meses, se llamará a licitación para ejecutar la segunda etapa de la ruta que conectará a San Roque con Molinari (en las afueras de Cosquín).

La premisa será apurar el proceso para que los trabajos puedan adjudicarse antes de fin de año y la obra pueda iniciar en el primer trimestre del próximo año.

Las asambleas ambientalistas plantean que la obra afectará recursos naturales como cuencas hídricas y bosques nativos y también sitios de gran valor arqueológico. Fueron cientos de participantes lo que se pronunciaron contra el avance de la autovía en la audiencia pública virtual celebrada hace algunos meses (el 90% de los participantes se manifestaron en oposición al proyecto), pero el informe de la Comisión Técnica Interdisciplinaria asegura que se implementarían una serie de medidas de mitigación ambiental y un plan de reforestación en toda la zona.

La Secretaría de Ambiente avaló el proyecto el pasado 12 de julio y se logró financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento (un crédito de 75 millones de dólares). El presidente Alberto Fernández firmó el decreto donde se especifica que la obra mejora la capacidad de la infraestructura vial del Departamento de Punilla e implica una mejora en los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

El estudio de impacto ambiental presentado por Caminos de las Sierras toma en consideración algunos puntos que para los habitantes del corredor y especifica que la nueva traza se extenderá desde la Variante Costa Azul hasta La Cumbre.

La autovía incluye un nuevo puente en la desembocadura del río Cosquín en el lago San Roque, distribuidores en intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el Río Yuspe y otros elementos hidráulicos necesarios.

Es importante destacar, que la obra tiene una traza de 21,7 km y un presupuesto total de US$ 100 millones, de los cuáles US$ 75 millones son aportados por la CAF y los US$ 25 millones restantes por el gobierno de la Provincia.