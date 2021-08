El emotivo reencuentro de dos sobrevivientes en Carlos Paz

El 22 de agosto del 2007, dos miembros del Cuerpo Especial de Policía vivieron uno de los momentos más dramáticos de sus vidas. Uno era jefe y el otro, un efectivo que llevaba apenas unos meses en la unidad. Ambos se encontraban abocados al rescate del cuerpo de un piloto de avión que había caído en las profundidades del Dique Los Molinos.

Todo transcurría con normalidad, hasta que los buzos se quedaron sin oxígeno a treinta metros de profundidad.

Mario García y Rodrigo Ale se reencontraron catorce años después del hecho, en el marco de la conmemoración de los 43 años del CEP y se fundieron en un abrazo.

Rodrigo Ale expresó a EL DIARIO: «Yo hacía cuatro meses que me había sumado al CEP y era mi primer buceo oficial. Cuando nos tocó a nosotros, ya se había encontrado la avioneta y debíamos ver si se estaba el cuerpo del piloto. Comenzamos el descenso, llegamos al ala del avión a 36 metros de profundidad y cuando estábamos por ir a la cabina, vemos que el equipo estaba fallado y perdía aire. Hacemos una maniobra para destrabar la boquilla y no funcionó, fue algo dramático».

«Cuando me sacaron del agua, me desmayé. Me llevaron a Córdoba a una cámara hiperbárica para accidentes de buceo y ahí estuve. Fue un accidente por un problema en el equipo, pero fue terrible. Después seguí buceando e incluso a las mismas profundidades, nunca dudé en seguir ni sentí miedo».

Por su parte, Mario García agregó: «Fue algo difícil, él recién empezaba y es un lugar con cero visibilidad. Así que no podía hacer señas y no nos veíamos. Fue una experiencia que me llamó a la reflexión, gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas y Rodrigo se convirtió en el único buzo cordobés que tiene el curso de nadador de rescate en alta mar».