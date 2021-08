Se presentó el primer libro de poesía bilingüe wichí-castellano

Esta semana se presentó en Santa Victoria Este el primer libro de poesía bilingüe wichi-castellano: LHÄ WATSANCHEYÄJ / Nuestra naturaleza verde sostenida, obra de varios autores originarios de la zona.

Se realizaron dos presentaciones en estos días. Una fue el 17 de agosto en el Centro Cultural Tewok, en la Comunidad Wichí de Santa Victoria 2. Otra fue en el Instituto Instituto de Educación Superior 6050, de Santa Victoria Este.

El libro, editado bajo el sello Ediciones del Centro Cultural Tewok, es la primera editorial wichi y de pueblos originarios de la provincia, y se destaca por la cantidad de poetas mujeres que dan vida y voz a la cultura wichí. La edición cartonera, autogestiva y ecológica, fue realizada en el Centro Cultural Tewok, de la Comunidad Wichí de Santa Victoria 2, en el marco de un intercambio poético intercultural, entre poetas urbanos y wichí, ganador de la beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes en Letras, con apoyo de la Fundación Cultural Cebil.

LHÄ WATSANCHEYÄJ, que en lengua wichí, significa Nuestra naturaleza verde sostenida, cuenta, en la profundidad del lenguaje poético, su particular visión del mundo. Entre todos se acordó el tema de “nuestra relación con la naturaleza”, para escribir poemas y textos que iluminen estos tiempos de gran transformación y crisis, para colaborar, con nuevas visiones, a revertir el grave daño ecológico que se está haciendo a la Madre Tierra. El prólogo, de creación colectiva, es una invitación a un nuevo tiempo de encuentro con la riqueza de la palabra wichí, un “agua” que nos lleva de regreso a la Madre Naturaleza y al tesoro de nuestra diversidad cultural: “Hubo un tiempo en que la palabra wichí estaba deseando caminar (LÄWÄY) en los ciclos de la vida, escuchando el corazón del espacio sagrado. Entonces, era necesario buscar y descubrir las grandes enseñanzas de nuestra naturaleza verde sostenida. Nuestro pueblo preservó el tesoro de esta agua espiritual para saciar la sed de los tiempos. Queremos transmitir estas visiones a través de nuestras palabras vivas”.

Este encuentro pudo realizarse gracias a las Becas de Creación del Fondo Nacional de las Artes y al apoyo de la Fundación Cultural Cebil que permitieron articular todo lo concerniente al viaje, convivencia, registro audiovisual y materiales de los talleres, como así también, la creación del primer libro colectivo de poesía, editado mediante el sistema de libro cartonero por la comunidad, que dará cuenta de la riqueza de la palabra, pensamiento y cultura wichí.

Durante el encuentro, se realizaron en la comunidad: talleres de escritura poética, traducción y realización de libros cartoneros, como también, numerosas actividades de diálogo intercultural, algunas de las cuales tuvieron como protagonista el espacio sagrado del río Pilcomayo y el histórico salón del Centro Cultural Tewok, fundado en 2005.

Las poetas wichí de la Comunidad de Santa Victoria 2 que participaron, son: Katés Mendoza, Karina Mendoza, Candela Mendoza, Evita Mendoza, Hokinaj Mendoza y el joven Sebastián Mendoza. Los poetas y editores urbanos: Ricardo Piña, Celeste Diéguez y Verónica Ardanaz. El prólogo y las exquisitas traducciones, estuvieron al cuidado de: Tischil Mendoza (cacique de la comunidad), Lutsej Mendoza (presidente de la cultura) y Mawó Mendoza (guardián del monte). El arte de tapa y diseño es de Katés Mendoza, artista wichí de la comunidad. Es de destacar que los poetas wichí que participaron del libro son maestros bilingües, estudiantes secundarios y terciarios del Instituto de Educación Superior 6050, del profesorado de Letras, como también artistas, que vienen sosteniendo el arte legado por Isabel Ruarte y Tiluk Mendoza, cacique y chamán de esa comunidad, fundador del Centro Cultural Tewok, quien señaló la importancia de la cultura ancestral como camino para la reivindicación de los derechos del pueblo wichí.

Algunos poemas:

CANDELA MENDOZA:

NOHAN’ NHAIAJ TA NHANHIKPHE TA AHÍ TAÑHI

TAÑHI IHHAJHANEJ MHAIEY TA WICHÍ YAHANIEJTHA

TAÑHI ILHAÑI, IWHEN, ILATE

IWHEN MHAIEY TA HINHO WET WET CHINHA IWOYE

TAÑHI HAPE, HALHAY, HONAT, LAJHALH

PHELHAY, IWOMCHALIS WET NILHOKEJH

IMHAIEY TA WEHIAHÉN WWET TA THASI HONAT

TAÑHI IWET LHEYHÍA TAÑHI HAPE MAK TA

YHAHANEJ WICHÍ TICHUNHAIAJHAY

¿HINHO YHAHÁNEJ?

¿IWHATHILÁ YHAHÁNEJ?

OHANIEJ´THA LHAM TA IHÁNEJ

NHÁMELH TA NA HAPE WICHÍ TA THASI HONAT

IWOHIE NA CHÁHUYE, NACHOK

NAWAT´TLA LHATAMSHEK WET NAWUEN AT

CHI NA HAPE HONAT

LHA LHIP AT HONAT

NEPHA WET CHAHÚIE

NO HA Y CHAHÚIELÁ

LA SABIDURÍA OCULTA DEL MONTE

El monte sabe cosas que la gente no sabe.

El monte vive, ve y escucha.

Ve las cosas que el hombre y la mujer hacen.

El monte es árboles, tierra, viento, trueno, lluvias

y todas las cosas que vuelan y las que tocan la tierra.

El monte no es solamente monte.

Es el que sabe los pensamientos de la gente.

¿El hombre no sabe?

¿No quiere saberlo?

Yo no sé, él lo sabe.

Nosotros que somos personas que caminan sobre la tierra

podemos escucharlo, tocarlo.

Queremos tranquilidad, paz y la encontramos porque somos tierra.

Parte de la tierra.

Tu eres tierra.

Levántate y escucha.

Te va a escuchar.

KATES MENDOZA:

OJWÚS

OJWÚS TÄCHUMA ITSÖK.

O’HUSÉK YÄMLHÍ.

HONAT YÄMLHÍ.

OK’HO JWÚS,

OTELALÍS JWÚS.

MANOS

Mis manos lo alzan.

Lo tocan, lo hacen.

Mi espíritu habla.

La tierra habla.

Las manos de mi madre,

las manos de mis abuelas.

HOKINAJ MENDOZA:

LA WEN

LA WEN, O’WEN, N’A WEN

IHÍ LHÄ KWEYEY, IHÍ LHATEÍ

LA WEN, LHÄ HUSEK IWÉN

LA WÉN, A’WATSÄN.

O’WATSÄN, WATSÄNÉN.

YAHÍNTSÓ WET LA WENI’A

O’WEN LÄ WET O’YAHINLHA.

VES

Ves, veo, vemos

está en nuestras manos, está en nuestra visión.

Ves, tu alma lo ve.

Ves, eres verde.

Soy verde, son verdes.

Mira a tu alrededor y las verás.

Y lo veré y lo verán. (Fuente: Salta a diario)