«El Pollo» Álvarez y Sandra Borghi tienen coronavirus

Buenos Aires. El pasado lunes 19 de julio y con un panel renovado, Joaquín el Pollo Álvarez y Sandra Borghi volvieron a la pantalla de ElTrece con Nosotros a la Mañana. Y el público los acompañó. Sin embargo, a dos semanas del debut, los conductores deberán ser reemplazados al menos por un tiempo. ¿El motivo? La periodista contrajo coronavirus y, por precaución, su compañero deberá permanecer aislado durante unos días.



“Les quiero contar algo que tal vez sepan y tal vez no. Lamentablemente, Sandrita dio positivo de Covid. El día viernes ella no vino al programa, se hisopó y le dio positivo. Así que ahí anda, lo está transitando...”, comenzó diciendo el Pollo en un video que compartió en sus historias de Instagram. Y aclaró que su esposa, Tefi Russo, y la hija de ésta, Mimí, no estaban con él en la casa ya que se encontraban haciendo la cuarentena por viaje en otro lugar.



Luego, Álvarez explicó: “Yo me hice el viernes un test que dio negativo y ayer, sábado, otro que también dio negativo. Me siento bien. Lo que vamos a hacer en el programa para que haya una ventana de días, como corresponde, así que mañana lo va a conducir Laurita Fernández. Beso grande y gracias a Lau”.



¿Cómo seguirá el resto de la semana? “Mañana me vuelvo a hisopar, si da negativo el martes me vuelvo a hisopar y ya podría volver al programa según indica el protocolo por la ventana. Quería que sepan eso. Yo me siento bárbaro, pero lamentablemente San dio positivo”, adelantó el Pollo, quien de todas formas participará del ciclo mediante la plataforma de Zoom.



Por su parte, Borghi se encargó de repostear una historia que subió Laurita anunciando su presencia el en programa, para lo cual utilizó una foto de ella y el Pollo cuando compartían la conducción de Combate en El Nueve. “Gracias linda” fue lo que escribió la periodista junto a un corazón, dejando en claro que entre ellas hay muy buena onda.



Cabe recordar que, en la actualidad, el panel del ciclo está compuesto por Sol Pérez, Carlos Monti, Ariel Wolman, Pablo Montagna, Gastón Marote, Paula Trápani y Pampa Mónaco. Sin embargo, dado que Borghi sólo comparte camarín con la ex chica del clima y sólo se cruza con el resto de los colaboradores en el estudio, dónde permanecen distanciados y con barbijo hasta minutos del aire, por el momento la única aislada es la modelo.



A pesar de haberse emitido durante toda la pandemia, a excepción de los dos meses en los que su horario fue ocupado por Lo de Mariana, hasta el momento el ciclo no había tenido ningún caso de coronavirus. La única que se había contagiado había sido Nicole Neumann, pero fue en la época en la que el panel rotaba y ella no estaba saliendo de manera presencial en el programa sino que lo hacía desde su casa.



Por lo pronto Borghi, quien ya se había aplicado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, se encuentra transitando la enfermedad con algunos síntomas, al igual que una de sus hijas. Así que Laurita deberá cuidar su lugar al frente del ciclo matutino hasta tanto ella se haya negativizado y se encuentre en condiciones de volver a su rutina laboral. (Infobae)