Carlos Paz entró en veda electoral, se vota para elegir Defensor del Pueblo

La ciudad de Carlos Paz entró en veda electoral y comienza a palpitarse la elección del Defensor del Pueblo que se celebrará el próximo domingo 22 de agosto de 8 a 18 hs. Habrá cuatro listas que pugnarán por reemplazar a Daniel Mowszet y su equipo en la oficina que atiende los reclamos vecinales y brinda asistencia ante las problemáticas más urgentes.

Víctor Curvino encabeza la fórmula Vecinos e Instituciones por la Defensoría, mientras que Rodrigo Serna se presentó por Unión Popular, Gabriela Colombres por Carlos Paz Despierta y Libia Smania por Presente.

La Junta Electoral informó que quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo y que el domingo, después de la medianoche y hasta tres horas inmediatas posteriores al cierre de los comicios, no se podrán celebrar espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral y que no esté expresamente autorizada por autoridad competente.

También estará prohibido el expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

¿Dónde tengo que votar?