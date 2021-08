Un vecino de Carlos Paz necesita viajar a China para no quedar ciego

Mauricio Cabanillas tiene 33 años, vive en Villa Carlos Paz junto a su madre y hace algún tiempo, tuvo que abandonar su trabajo porque sus ojos comenzaron a fallar y empezó a quedarse ciego. Ahora apela a la solidaridad de los vecinos para juntar 50 mil dólares y someterse a un tratamiento en la ciudad china de Beijing.

La fecha de la intervención está prevista para el mes de abril y Mauricio, quien habita en el barrio Miguel Muñoz, contó que durante los próximos meses se llevarán adelante diferente rifas y acciones solidarias.

«Me diagnosticaron en el año 2014, tengo una enfermedad ocular hereditaria que se caracteriza por una degeneración macular. Se llama maculopatía o enfermedad de Stargardt, una enfermedad que tengo de nacimiento y que es genética. Estuvimos averiguando, pero no encontramos ningún familiar que la haya padecido. El año pasado, a causa del estrés provocado por algunos problemas personales, la enfermedad avanzó y no pude seguir trabajando. Era empleado en una empresa de correo privado, vendí mi camioneta y estoy viviendo con ese dinero en la casa de mi mamá»; reveló.

«Tengo el certificado de discapacidad, pero todavía no cobro ninguna pensión porque es muy reciente. De mi ojo derecho casi no veo nada y en el izquierdo, la enfermedad va avanzando. Fui a todas las clínicas de Córdoba, a Buenos Aires, Mendoza y ninguna me dio ningún tipo de tratamiento ni esperanza. Investigamos y vimos que en Beijing (China) hay un tratamiento con células madres, se trata de regenerar las células dañadas, recuperarlas y tratar la enfermedad. Me tengo que someter a una cirugía y seis inyecciones. Yo envié por mail todos los papeles y estudios que tengo y me dieron turno para el 11 de abril del 2022. Voy estar internado dos semanas, así que el costo de los pasajes y el tratamiento ronda los 50 mil dólares»; reconoció Mauricio.

«Algunas personas se comunicaron conmigo para ofrecerme cosas para vender, así que seguramente vamos hacer rifas y ventas para intentar juntar el dinero. Es la única esperanza que tengo para no quedar ciego»; concluyó.

Para colaborar con Mauricio, se pueden realizar donaciones a la siguiente cuenta del Banco Macro. (CBU 2850307140094900800668) o bien comunicarse al número: (351) -7068442.