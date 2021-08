Gabriela Colombres: «Hay que ser parte de la ciudad que queremos»

La candidata a la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz Despierta, Gabriela Colombres, emitió su voto esta mañana en las instalaciones del Instituto Bernardo D´Elía y aseguró: «Es un día para celebrar».

«Estoy muy contenta, las elecciones son siempre para mí un día de celebración. Quienes vivimos en la dictadura, sabemos que la democracia hay que cuidar y hay que celebrarlas. Particularmente, en este año. Más allá de los resultados, es un gran logro haber llegado hasta acá y hacer lo que hicimos. La democracia nos invita a elegir, no hay que perder ese entusiasmo»; expresó.

«Me sorprende el movimiento que me encuentro, al principio parecía muy difícil que la gente viniera a votar porque no sabía de la elección y en estos últimos días, he recibido mensajes de aliento. Hay que salir del resentimiento y la resignación para ser parte de la ciudad que queremos»; completó.