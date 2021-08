Cosquín: Es madre, padece obesidad y pide ayuda para operarse

Maite Velázquez tiene 25 años y vive en la ciudad de Cosquín junto a su marido y sus dos hijas. Hace 8 años, comenzó a padecer una serie de problemas de salud ocasionados por la obesidad y sufre desorden hormonal, fatiga crónica y quistes. Su obra social le da una espera de dos a tres años para ser operada y se lanzó una campaña solidaria para ayudarla.

«Hace dos años, mi problema se empezó a acrecentar. Voy a nutricionistas, deportólogos y médicos en general, pero no encuentro solución. Yo trabajaba en un call-center en Córdoba que, por la pandemia y como soy paciente de riesgo, no he podido seguir concurriendo. Actualmente, estoy sin empleo. Apross no me ampara de forma inmediata, hay protocolos interminables que hacen que cualquiera que esté en este camino, se de por vencido»; denunció la joven.

«Me tengo que hacer una operación en el estómago que sale medio millón de pesos, es lo que me han recomendado los médicos. Como la situación se fue agravando, ahora tengo problemas en mi piel y mis hormonas no están bien. Ya no sirve solo el esfuerzo de ir al médico, hacer dieta y ejercicio. He tenido varias internaciones y transfusiones, porque tengo hemorragias y dolores interminables»; contó Maite a EL DIARIO.

«Yo solo pido ayuda para seguir ayudando a otros, siempre me comprometo con causas y ayudo mucho a mujeres que padecen violencia de género. Esta vez, me toca a mí pedir ayuda. Con la economía que tenemos hoy, es muy difícil salir adelante y haremos un sorteo con importantes premios. Se realizará el 1 de septiembre y pido que participen de esta rifa solidaria»; completó.

También se reciben donaciones por depósito al CBU: 0110222430022212283083. Para participar del sorteo o colaborar, comunicarse con Matie al teléfono: (3541) -680258 o bien con Anto al (3541) -641383.