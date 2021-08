De Loredo presentó medidas para garantizar el acceso a internet

El precandidato a Diputado Nacional, Rodrigo de Loredo, presentó hoy un paquete de medidas que llevará al Congreso Nacional para garantizar el acceso a internet que debe ser entendido como un bien indispensable.



A través de una intervención urbana en terrenos de la Estación Mitre donde se vieron símbolos gigantes de internet, de Loredo expresó: “Si algo nos tiene que dejar de enseñanza la pandemia es la importancia del acceso a la conectividad”.



“El acceso a internet hoy es un bien indispensable, básico, que potencia la actividad comercial, productiva, la posibilidad educativa, el potencial comunicacional, la asistencia médica. Los países que no estén en condiciones de incorporarse a la economía de los bytes, que llegó para quedarse, van a seguir reproduciendo marginalidad y pobreza”, enfatizó.



El paquete de medidas que propone Rodrigo de Loredo y que presentó hoy junto a los precandidatos Laura Rodríguez Machado, Gabriela Brouwer de Koning y Hector Baldassi, consiste en:



“Se tiene que derogar el DNU que emitió el presidente que incluye recetas viejas que no generaron ningún tipo de solución: ni controlaron los precios que siguieron aumentando y se paralizaron las inversiones del sector”, explicó Rodrigo.



Agregó: “Internet debe ser declarado un servicio universal y el Estado tiene que garantizar un paquete mínimo de acceso a internet a aquellos sectores que no estén en condiciones de abonarlo. Este paquete mínimo debe ser financiado por el Fondo del Servicio Universal que se nutre del aporte de la facturación de las empresas de telecomunicaciones y que hoy tiene más de 10 mil millones de pesos que están siendo mal usados y de forma poco transparente”.



Como segunda medida, de Loredo detalló: “Necesitamos afianzar lo que se llama el compartimento de infraestructura, esto es, que se permita que la obra tecnológica que se realice, como una torre de comunicación o el despliegue de fibra óptica, pueda ser compartida por otra empresa de telecomunicaciones, pero regulado en términos equilibrados y justos”.



En tercer lugar, Rodrigo propone una ley nacional que exija que todas las obras públicas que se pongan en marcha deban incluir también el tendido de redes de infraestructura tecnológica. “Las obras viales, de gasoductos, etcétera que se realicen en el país tienen que extender los tritubos para la conectividad a internet porque cuando estos trabajos se hacen de forma conjunta se abaratan mucho los costos”.



Como cuarta iniciativa, de Loredo propone que exista un etiquetado frontal de internet. Indicó: “El mercado de internet es complejo. Si no está bien regulado en su defensa del consumidor da lugar a muchas estafas. La gente tiene que conocer claramente cuántos megas están pagando”.

Finalmente, Rodrigo propone que el organismo de control de este servicio, el ENACOM, tenga autonomía y rigor técnico.



“Si no terminamos de entender que estas obras de infraestructura tecnológica están vinculadas con el progreso, la Argentina va a seguir reproduciendo pobreza”, concluyó.