Tiene 12 años y salió a buscar trabajo para ayudar a su familia

Roberto Quevedo vive en barrio Ampliación Las Palmas de la ciudad de Córdoba, lleva adelante el merendero y comedor «Abriendo Caminos» y dio a conocer la historia de Rodrigo, un niño de12 años que el domingo pasado se presentó en la puerta de su casa buscando un trabajo.

La situación sorprendió al hombre, quien decidió entregarle mercadería, alimentos y un pan que recién había horneado.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, Roberto manifestó: «Nosotros tenemos un merendero y damos de comer a muchos niños, madres solas y ancianos. Acá las familias son numerosas, así que estamos asistiendo a unos 40 niños. Estamos acostumbrados a que la gente pida donaciones, pero el caso de este niño me sorprendió mucho porque pedía trabajo».

«Fue muy fuerte verlo tan chico y ofreciéndose para trabajar. Nunca lo habíamos visto en el merendero, le preguntamos de donde era y nos dijo que vivía en el barrio Las Violetas y que era el mayor de ocho hermanos. Cuando me golpeó la puerta, me dijo: ´Don, no tiene algún trabajo que quiere que le haga como cortar el pasto o barrer la vereda´. Yo le dije que sí, para ver qué hacía y me pidió las herramientas para trabajar. Por supuesto que no iba a hacerlo trabajar, así que lo invité a pasar y le entregamos mercadería»; contó.

«Acá tenemos mil historias, pero la forma en que se acercó y se ofreció para hacer algo, fue conmovedora. La mayoría de la gente, viene, pide algo y no es común que alguien llegue pidiendo trabajo y con ganas de ganarse el pan. Él no vino a pedir, vino a ganarse el pan por sus propios medios. Ahora estamos tratando de ubicarlo porque se fue y no volvió, queremos ver si necesitan algo y traer a sus hermanos al merendero»; expresó Roberto.