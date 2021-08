La emotiva historia del vendedor de empanadas de Carlos Paz

Desde hace cuatro años, Darío Silva llegó a Carlos Paz y su vida cambió para siempre. Tuvo una infancia difícil en su Chaco natal y hoy sobrevive vendiendo las empanadas que él mismo hace y las «changas» que le van surgiendo. Tiene 32 años, es oriundo de Las Breñas y fue abandonado por sus padres cuanto era un niño.

Creció bajo el cuidado de sus tíos y sus abuelos y ni bien tuvo edad de ganarse la vida por sí sólo, salió a recorrer las rutas argentinas. Vivió en varias provincias, durmió en la calle y buscó refugio en la naturaleza, llegando incluso a cazar para comer.

Desde entonces, dice que nunca le faltó un plato de comida y en la actualidad, vive con su pareja en el barrio Colinas y es común verlo recorrer el centro carlospacense y la costanera con su canastita.

«Cuando mis papás me abandonaron y quedé al cuidado de tíos y abuelos, el ambiente donde quedé no me gustaba. Así que decidí irme y buscar la forma de sobrevivir, pasé muchas noches durmiendo en la calle, en cualquier lado. Siempre busqué lugares tranquilos para vivir lejos de la gente. Me trasladé a muchas provincias, estuve en Formosa, Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero, así que cumplí mi deseo de viajar por todos lados. Había una milonga que yo escuchaba cuando era chico que me hacía pensar en viajar para conocer cada lugar de la Argentina. A cada lugar que iba, me mantenía siempre lejos de las grandes ciudades y en algunos lugares, cazaba para comer y con eso me hacía empanadas. Yo siempre sentí que debía dejar que la naturaleza me guiara y enseñara, si uno escucha la naturaleza, aprende mucho»; contó a EL DIARIO.

«Tengo tres hermanos menores que fueron criados por mis tíos. Yo sé quienes son mis padres, pero no sé por qué hicieron lo que hicieron. Se separaron y cada uno tomó su camino. Yo hice mi camino también, y me crucé con mucha gente mala, gente que roba y hace cosas que no se deben hacer. Yo nunca tuve la tentación de entrar en esa, siempre laburé. Hizo pulseritas, changas. corté el pasto, limpié terrenos y siempre tuve presente lo que me decía mi abuelo: es mejor ser humilde y pobre antes que salir a robar. Si tenés que barrer una vereda, barré. Yo tengo manos para laburar y la plata fácil nunca es buena»; aseguró.

«Mi vida cambió cuando llegué a Carlos Paz hace cuatro años. Me encantó la paz que encontré acá, me enamoré de la ciudad y mi pareja es de acá. Así que estoy viviendo acá y no tengo pensando irme»; concluyó.