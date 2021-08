Un grupo antivacunas increpó a Listorti a la salida del canal

Buenos Aires. “Yo los escuchaba el otro día a ellos (Los Nocheros), que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, dijo hace unos días José María Listorti en referencia a uno de los integrantes del grupo que se niega a inocularse.



En las últimas horas, un grupo antivacunas fue a la puerta del canal a increpar al conductor de Super Super y a pedirle que debatiera sobre el tema, a lo que él se negó. “Quiero saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar”, preguntó una mujer y él cerró el tema: “Es que para mí no es un tema debatible. Si quieren debatir el tema vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas y me guío por los científicos, si ustedes no quieren, hagan lo que quieran”.



El ida y vuelta entre el ex ShowMatch y la gente con la que se cruzó en la calle continuó en las redes sociales. “De pronto dijo debate pero en el ministerio de Salud. Nada de me hago cargo de lo que dije, así de cobardín resultó Listorti”, escribió una mujer de nombre Patricia en su cuenta de Twitter junto con el video en el que él es interceptado en la calle.



Con el objetivo de cortar la discusión, el humorista respondió: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse”. Otro usuario de las redes siguió, enojado: “No nos respondiste nada, no querés debate pero desinformás. Vamos a ir radio por radio”, escribió y lo acusó de “genocida” y “mercenario”. A lo que el actor continuó: “Es que los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Imposible debatir. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo q no tienen por qué convencerme. No pierdan su valioso tiempo en mí”.



“¿Cuánto te pagan para promocionar un experimento? ¿Sabes cuántas personas mueren por ser inyectados con algo que no es vacuna? ¿Sabes que no se completaron todas las fases del experimento? Si lo hiciste por ignorante, infórmate antes de hablar”, cuestionó otra usuaria de nombre Mirna y él, irónico agregó: “Aproximadamente 100.000 dólares por mes y por responder tweets como este un bonus de 10.000. ¿No ven que los argumentos que tiene son muy infantiles?”.



“¡Orgulloso de ser pro-vacuna! Innecesario este escrache. Sirve para difundir una vez más lo que pienso. Hay que v acunarse. Lo repito: hay que vacunarse”, insistió luego de que otra usuaria también subiera en las redes le video y escribiera: “Esto no se puede decir con tanta liviandad. Listorti, ¿quién sos?”. Al ser consultado por Teleshow sobre el escrache que recibió en las últimas horas de mano del grupo antivacunas, dijo que prefería no pronunciarse al respecto.



En junio, antes de comenzar con su programa, se había referido en una nota con este sitio a la importancia de inocularse: “Me acabo de anotar. Soy pro vacuna, pro científico. Estar en contra de la vacuna no lo puedo entender. Muchas enfermedades mortales han desaparecido gracias a la vacunación masiva. Esto de las fake news cuando decían que la Sputnik te cambiaba el ADN, que te ponías las cucharas... Una sarta de pavadas.



En octubre del año pasado el actor tuvo COVID-19 y estuvo internado: “Quiero agradecer a todo el personal de salud: doctores, enfermeros, personal de limpieza que nos atienden muy bien con mucha vocación, con mucho amor y mucho cariño. Vuelvo a casa, gracias a todos por los mensajes, los he leído a todos y la verdad es que me han dado mucha fuerza. Cuídense porque tampoco es joda, no es que ahora yo soy inmune y puede abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense: distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos...”. (Infobae)