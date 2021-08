Carlos Paz: Comenzó la vacunación de niños y adolescentes

Hoy comenzaron a vacunar contra el Covid a los menores carlospacenses de entre 12 y 17 años en el estadio Arena, en lo que representa un importante avance para lograr frenar el avance de la pandemia en Villa Carlos Paz. Se colocaron 256 dosis de la vacuna Moderna a quienes tienen comorbilidades y se habían anotado durante las últimas semanas.

Se vivió una jornada con alegría y emoción y los menores llegaron acompañados de sus padres, quienes venían bregando desde hace un tiempo para que fuesen vacunados sus hijos.

El intendente Daniel Gómez Gesteira destacó que se trata de un día histórico y dijo: «Es un día muy importante con el comienzo de la vacunación para jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades en el Estadio Arena, y podemos continuar con el cronograma de vacunación en aquellas personas que recibieron su turno correspondiente. Felicito al personal de salud que desde hace meses viene trabajando con mucha profesionalidad para que el vecino reciba una buena atención a la hora de acercarse al vacunatorio».

El secretario de Salud de la Municipalidad, Julio Niz, también hizo referencia al avance de la campaña de vacunación y expresó: «Hace mucho tiempo que esperábamos por la posibilidad de vacunar a los menores de entre 12 y 17 años. No solo existe la preocupación de los padres, sino también de todo el grupo sanitario de saber si íbamos a poder vacunar a este grupo etario. Era necesario que llegaran estas vacunas y nos han enviado 256 dosis».

Mateo tiene 12 años y contó: «Estoy contento de la vacunación, mis papás me dijeron que debía vacunarme y acá estoy. Le conté a una amiga que venía y ahora le voy a contar a mis compañeros del colegio».

Por su parte, Juan (quien tiene la misma edad) añadió: «Mis papás me han hablado y me dijeron que es muy importante vacunarse, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de vacunarnos. En los colegios no se habla tanto del tema, pero a veces algún docente nos habla y nos dice lo importante que es. Tengo hermanos y están anotados para la vacunación».

Finalmente, Joaquín destacó: «Yo decidí venir, fue decisión mía. Sabía que debía vacunarme y hace dos semanas que lo vengo hablando con mis papás y ayer me dieron la noticia. Estoy muy feliz y con mis compañeros hablamos mucho sobre la vacuna».