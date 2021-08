Pablo Rey no puede caminar, no tiene un peso y está al borde del desalojo

El querido artista Pablo Rey atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su vida. Ya casi no puede caminar, tiene que juntar una importante suma de dinero para operarse de la cadera y pronto sería desalojado de la casa de Villa Carlos Paz donde habita hace años. En una entrevista exclusiva concedida a EL DIARIO, apeló a la solidaridad de vecinos, amigos y figuras del espectáculo.

Desde hace algunos meses, Pablo Rey se encuentra además en medio de una fuerte crisis económica y su condición física le impidió trabajar durante las vacaciones de invierno. Los días pasan y la situación se vuelve insostenible.

Hace dos años, fue embestido por el conductor de una motocicleta en la peatonal carlospacense. El motociclista lo dejó tirado en la calle, se dio a la fuga y desde entonces, el artista viene sufriendo graves consecuencias.

Debía ser operado en octubre del año pasado, pero la pandemia hizo postergar su cirugía. En el verano, hizo un gran esfuerzo para intentar juntar algunos ahorros y se sometió a largas funciones sobre el escenario, lo que terminaría por agravar su cuadro.

«Vengo hace dos años luchando con estos dolores, tomo calmantes para subir al escenario porque el escenario es mi vida y no lo quiero abandonar. Pero tuvo que dejar de usar los tacos, uso sandalias en un espectáculo de una hora y media. Ahora necesito de la prótesis para no quedar postrado en una silla de ruedas y mi situación ha empeorado. El año pasado, Daniel Grana con apoyo de la Municipalidad me ayudo con los papeles y parte del tratamiento que necesitaba, la operación se canceló en octubre y todo quedó en un cajón. Durante la temporada, era imposible aguantar el dolor. Me dijeron que mi problema se agravó y que me tienen que operar la cadera entera. Eduardo Giordano estuvo realizando algunos trámites y ayudándome, pero igual tengo que comprar la prótesis que sale 300 mil pesos y se suman los 150 mil pesos de la operación»; contó el artista.

«Económicamente, estoy en quiebra. Fueron diez meses sin trabajar, nos quedamos sin ahorros y lo que junté en el verano, sirvió para pagar las cuentas atrasadas y nada más. Nos llegó la carta de desalojo de la casa porque no podemos pagar el alquiler y pienso que después de la cirugía, no voy a poder trabajar durante dos meses. La verdad que también tenemos que comer, poder costear el tratamiento, los controles, el traslado y demás. Siempre fui una persona que ayudé mucho, me llamaban para algo a beneficio y nunca pedí nada a cambio. Pero esta vez, el que necesita ayuda soy yo. Pido que me ayuden para no quedar postrado en una silla de ruedas y volver a los escenarios»; aseguró Pablo.

Para colaborar, comunicarse con Pablo Rey al número telefónico: (3541)-373640. También pueden hacerse donaciones al al CBU: 0170274540000001225497.