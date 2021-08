Cumplió su sueño y se recibió con 64 años, la historia de Lucía

Lucía Bello Quevedo es una sobreviviente y la protagonista de una historia de voluntad, perseverancia y sacrificio. Es abuela, tiene 64 años y recientemente, rindió la última materia de la licenciatura de Trabajo Social y se recibió en la Universidad Nacional de San Luis. Un sueño postergado por la vida que pudo cumplirse y que sirve de inspiración.

Había comenzado a cursar la carrera en 1991 y por diversas razones, se vio obligada a abandonarla.

En varias oportunidades retomó y dejó, hasta que finalmente pudo completar el anhelo de una vida y obtener su título de licenciada. A lo largo de los años, Lucía debió sortear diversos obstáculos que más de una vez, la alejaron de su meta.

La mujer tiene cuatro hijos y varios nietos y sobrevivió al cáncer, la tuberculosis renal y el coronavirus.

«¿Por qué elegí la carrera? Por la vida misma. El recuerdo de una asistente social que conocí cuando tenía cinco años fue clave. Ella me dio un significado en la vida, me hizo sentir útil y desde entonces siempre dije que iba a ir por ahí. Sinceramente no me importaba mucho el título, lo hice más bien para adquirir saberes que me iban a permitir tratar con niños y madres, que era lo que más me motivaba»; aseguró al Diario La República de San Luis.