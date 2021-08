Pablito Calamita, 39 años en el cuartel de Bomberos de Carlos Paz

Pablito Calamita cumplió en el día de ayer 56 años y el cuartel de Bomberos de Carlos Paz, al cual pertenece desde hace 39 años lo homenajeó en sus redes.

Pablito nació en un parto complicado lo que le generó falta de oxígeno en su cerebro y eso lo llevó a tener una secuela cerebral de por vida y un pequeño retraso. Ante todos los pronósticos Pablito se esforzó por tener una carrera impecable en el cuartel de bomberos lo que el considera que es su familia.

Pablito tenía un tío en Quilmes que era bombero "y de chiquito siempre me llevaba. Yo le dije que cuando llegue a Carlos Paz me iba a meter en el cuartel, ingresé al cuartel el 5 de junio 1982 con 17 años, en ese momento no era como ahora, Carlos Paz era el único cuartel para toda la zona, no teníamos las autobombas que tenemos ahora, teníamos mochilas de 5, 10 litros de agua se terminaban y teníamos que volver a cargar, No existían los aviones cómo ahora nos tocaba Copina, la autopista y todo. Éramos el único cuartel en toda la zona. Antes había un accidente y no sabíamos qué hacer. Los chicos de hoy son la nueva generación, van a tener que seguir lo que nosotros les dejamos, tienen todos los equipos para aprender, lo tienen que aprovechar".

Pablito contó que con los años el cuartel fue creciendo: "se aprendió primeros auxilios. Hoy los chicos que están, que son la nueva generación, están preparados para dar los primeros auxilios y asistir en cualquier situación. Me quedaron muchos amigos en este camino, Zornada, Diego Concha que fue siempre muy bueno y generoso conmigo. Nunca tuvimos una pelea, siempre trabajamos en equipo. Hoy está en el mejor lugar, siempre como todos mis amigos somos bomberos de corazón. Mucha gente que tendría que nombrar. Yo me fui cómo sub oficial mayor, después de un montón creo que cumplí mi función, pero siempre estaré a disposición. Voy todos los días a la mañana, son mi familia. Si yo tengo que hacer un balance, estoy orgulloso de haber estado 39 años y agradecer a mi mamá y mi papá, ellos me bancaron y muchas veces no se sabía si uno volvía a su casa".

Por su parte, Amelia Calamita, mamá de Pablito “el decía siempre que iba a ser bombero y cuando llegamos a Carlos Paz tuvimos la suerte de tener la casa a la vuelta del cuartel. Como madre lo viví con mucha tranquilidad sabía que el estaba contenido y cuánto lo querían y respetaban en el cuartel. Normalmente estaba en la radio. Llegó a una edad en que conseguirle un trabajo era muy complicado y estar en el cuartel para el era lo mejor".