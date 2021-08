«El Pato» Fillol fue internado con coronavirus

Buenos Aires. “Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho”.



Con ese mensaje, Ubaldo Matildo Fillol comunicó su internación en una clínica de CABA. El Pato, ex arquero e ídolo de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina, contrajo coronavirus el pasado 23 de agosto y venía llevando un reposo domiciliario.



Sin embargo, como él mismo lo comunico, como contaba con una baja en la saturación de oxígeno según los parámetros normales, se decidió por su traslado a un sanatorio privado ayer por la tarde.



El ex campeón mundial con el seleccionado argentino de fútbol se contagió de COVID-19 la semana pasada y los primeros días de la enfermedad los transitó en su domicilio, con sintomatología leve. Fillol, de 71 años, presentó el domingo 22 manifestaciones físicas compatibles con la contracción del virus y 24 horas después se confirmó el diagnóstico tras realizarse un hisopado en su ciudad natal, San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires.



“Me siento feliz y emocionado porque hoy me pude vacunar contra el Covid-19, algo que lamentablemente muchas personas no lograron hacer a tiempo. Gracias a las autoridades de salud de mi amado Monte por el trato recibido, No dejen de vacunarse. A seguir cuidándose. Abrazo del alma”, fue el mensaje que compartió Fillol en su cuenta de Twitter en febrero cuando recibió la primera de las dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus.



El exarquero del seleccionado campeón del Mundial Argentina ‘78 ya tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V. En la actualidad, el Pato se desempeña como coordinador general del Departamento de Arqueros del fútbol amateur de River Plate; emprende el espacio “El Abrazo del Alma” en su cuenta Instagram y participa de un programa radial en La Red.



Ubaldo Matildo Fillol nació el 21 de julio de 1950 en San Miguel del Monte. Su debut en Primera División fue el 1 de mayo de 1969 en Quilmes con una derrota por 6-3 ante Huracán en un partido que tuvo como escenario “La Bombonera”. Pasó a Racing Club en 1972, año en el que atajó seis penales en la temporada, un récord aún vigente. Volvió a Avellaneda en 1987 y al año siguiente conquistó la primera edición de la Supercopa Sudamericana, el último título internacional de “La Academia”.



En 1973 pasó a River Plate y en sus 10 años en el club conquistó siete títulos, el más recordado es el Nacional de 1975 después de 18 años de sequías, y disputó 405 partidos. A mediados de 1983 tuvo un breve paso por Argentinos Juniors, antes de mudarse a Río de Janeiro para defender el arco de Flamengo, equipo en el que estaría hasta 1985 cuando emigró a España para defender los colores del Atlético de Madrid.



Tras su exitoso segundo ciclo en Racing Club pasó a Vélez Sarsfield, club en el que terminó su carrera en 1990 con 40 años y atajando un penal en la cancha de River Plate en un partido que privó a los Millonarios del título, tras un triunfo por 2-1. El penal detenido al uruguayo Rubén Polillita Da Silva le permitió alcanzar la cifra de 26 penales atajados en el fútbol argentino, récord que hasta hoy comparte con el Loco Hugo Orlando Gatti.



Su momento más destacado como profesional fue en 1978 cuando se coronó campeón del mundo con el seleccionado nacional, en el Mundial disputado en Argentina, en el que además fue elegido como el mejor arquero del planeta. (Infobae)