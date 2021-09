Un festival y una pollada a beneficio de Pablo Rey

El próximo 5 de septiembre en la ciudad de Carlos Paz se realizarán dos eventos a beneficio del humorista Pablo Rey, quien atraviesa un difícil momento y necesita la ayuda de todos. El artista se mostró conmovido por la solidaridad.

Según se conoció, en horas del mediodía se realizará una pollada solidaria en el centro vecinal del barrio Las Rosas, cada porción tendrá un valor de 700 pesos y todo lo recaudado se destinará a la operación que necesita el cómico. Asimismo, a las 20 hs. se llevará adelante un show a beneficio en el Teatro Acuario con la presencia de artistas y humoristas de toda la zona.

Pablo Rey se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, tras haber sufrido un accidente hace un par de años y verse seriamente afectado durante la cuarentena.

No sólo necesita comprar una costosa prótesis de cadera para someterse a una operación en septiembre, sino que además debe realizar mejoras en la vivienda que alquila y luego encontrar un nuevo lugar donde vivir.

«La comisión del centro vecinal de Las Rosas organizó una pollada y en el Teatro Acuario, Daniel Grana y la Municipalidad, organizaron un festival solidario con muchos artistas. El lugar tiene capacidad para que entren 250 personas y al principio, se iba juntar el dinero para mi operación, pero ahora también me ayudarán a acondicionar la casa donde vivo»; manifestó Pablo Rey.

«Después del incendio que sufrí, debo restaurar la casa también para entregarla en condiciones. La idea no es irme sin pagar, yo quiero que me realicen un plan de pago para pagar el año y medio que se debe. Me van a operar en septiembre, tengo dos meses de recuperación y creo que voy a poder hacer temporada de verano. Ya reservé el espacio y si no me operan, voy hacer la temporada como pueda»; añadió el artista.

Para colaborar y participar de la pollada a beneficio, se deberá contactar (hasta el 3 de septiembre) a los siguientes números: (3541) -524320; (3451) -645306; (3541) -542160 o (3541)-523550.