inmigrantes residentes en Córdoba podrán recibir la vacuna

El martes, en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos se ratificó una de las políticas de derechos humanos en materia de acceso a la salud que vienen desarrollando en forma conjunta los ministerios de Justicia y DDHH, Mujer y Salud, junto a distintos municipios de la provincia de Córdoba.

La articulación entre los ministerios busca facilitar el acceso a la vacunación Covid-19 a los inmigrantes que residan en la provincia, sin ningún tipo de restricciones. Si no cuentan con DNI o no están registrados en el CIDI se les requerirá -en caso de no tener la documentación necesaria- una certificación que acredite su domicilio en la provincia.

Noticias Relacionadas 214 empresas de todo el país ya se inscribieron al Portal de Empleo

En la apertura del encuentro, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, reconoció el trabajo que vienen realizando de manera transversal desde el gobierno provincial de manera tal de dar respuestas a los inmigrantes y/o refugiados que habitan nuestra Provincia. “Hoy acceder a la vacuna es acceder a la salud y eso es un derecho humano que desde el gobierno de la Provincia se va a garantizar”, dijo.

La ministra de la Mujer, Claudia Martínez, señaló que la pandemia permitió visibilizar las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero también posibilitó el trabajo coordinado para poder acercar derechos a la población inmigrante. La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, remarcó: “Todo residente debe tener acceso a la salud, en eso estamos empeñados”.

Según la Unión de Colectividades de Córdoba y Migraciones, en la provincia viven más de 120 mil inmigrantes, de los cuales el 83 por ciento es de Latinoamérica y el 52 por ciento son mujeres.

Marta Guerreño, presidenta de la Unión de colectividades de inmigrantes de Córdoba y directora de Atención Integral a las Mujeres Migrantes del Ministerio de la Mujer, resaltó las políticas públicas con una visión sobre el inmigrante como ciudadano.

Desde modo remoto, participó el decano del cuerpo consular de Córdoba, Sergio Lais Suárez, agradeció a todos los que trabajan por la gran cantidad de migrantes y refugiados y reconoció esta iniciativa como un rasgo importante en la política de derechos humanos que se trabaja desde Córdoba. Y agregó que “no hay nada más importante en una comunidad que prevenir la salud de los migrantes”.

También estuvieron el secretario de DD.HH., Calixto Angulo y la directora general de Derechos Humanos, Tamara Pez. Vía zoom la cónsul de Paraguay Norma Cardozo, el director nacional de Migraciones, Martín Angerosa; desde la Dirección Nacional de Equidad técnico Racional personas migrantes y refugiadas, Nancy Chocobar; por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Guillermo Ruibal y los referentes de Renaper, Lola Aliaga referente de Acnur y Candelaria Calvo de Inadi.