Tras haber superado el coronavirus, dieron de alta a Horacio Gigena

Tras haber superado el coronavirus, ayer fue dado de alta el titular del área de Economía Social y Promoción del Empleo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y ex presidente del centro vecinal de Colinas. Horacio Gigena aseguró que atravesó «días complicados» y llamó a los vecinos a vacunarse «para salir pronto de la pandemia».

«Desde que arrancó esta pandemia, no tuve la posibilidad de hacer cuarentena. Mucha gente no puedo guardarse porque debe trabajar diariamente para llevar el pan a su casa y a otros, nos tocó la responsabilidad de atender necesidades, responder a la gente y buscar la forma de ayudarlos. Al frente del área de Economía Social, creamos programas como las Ferias Barriales (que contuvieron laboralmente a más de 500 familias carlospacenses en esta pandemia) y el Programa de Soberanía Alimentaria, que entregó semillas, herramientas y capacitó a gran cantidad de vecinos para que pudieran realizar sus huertas orgánicas y subsistir en esta difícil coyuntura económica. Así que fue un año y medio donde estuve permanentemente en los barrios, junto a la gente y me venía salvando. Me tocó en un momento donde mi salud integral estaba desmejorada y me contagié»; expresó.

«Me agarró con las defensas bajas, tuve síntomas muy fuertes y por suerte, tuve un gran seguimiento del hospital municipal. Fue cuestión de tiempo para ir normalizando la situación y recuperarme con medicación»; destacó.

«Quiero agradecer por las innumerables muestras de cariño que me hicieron llegar a través de las redes, los mensajes, las llamadas y hasta visitas desde la vereda. Sinceramente, me sorprendió porque fueron muchísimas y una verdadera caricia al corazón en días que fueron bastante complicados»; expresó el funcionario.

«Gracias también al equipo de salud del Hospital Sayago por la vocación y el compromiso que los caracteriza. Orgulloso de ser un paciente de la Salud Pública. ¡Cuídense mucho, vacúnense! De esta vamos a salir pronto»; añadió.