El rescate de los andinistas: ¿Quién es el carlospacense que los encontró?

Todavía conmocionado por la experiencia que le tocó vivir, el carlospacense Pablo Gasparini contó a EL DIARIO cómo fue el rescate de los tres andinistas perdidos en el Cerro Rincón de Mendoza. Durante dos noches, los aventureros habían estado colgados en el hielo, sin comer ni beber agua. Sin la oportuna aparición del guía oriundo de Carlos Paz y su compañero Federico Mariel, probablemente hubiesen perdido la vida.

Pablo es un destacado deportista de nuestra ciudad con gran experiencia en la montaña, donde ha conquistado carreras de dificultad como la «Ultra Trail del Aconcagua» con tiempo récord o el «Desafío del Mojón».

Hace algunos años, también completó la subida al Cerro Uritorco en menos de una hora y ha sido reconocido por el municipio en varias oportunidades por su desempeño como runner.

Sin embargo, el lunes pasado tuvo uno de los desafíos más difíciles de su vida. Él y Federico pusieron en riesgo sus propias vidas para salvar a otros y lograron algo que parecía imposible. Lo que demanda normalmente unos dos o tres días, lo hicieron en apenas seis horas y llegaron hasta el lugar donde los andinistas habían quedado atrapados.

Los deportistas Ernesto Isidoro Suárez Bugatto (50), Pablo Luis Botta Casiva (51) y Jorge Eduardo González Bochino (62), fueron sacados con sogas de 120 metros. Tuvieron que evacuarlos de la alta montaña con helicópteros y uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Central por lesiones.

Pablo relató la experiencia vivida. «Llegué en el mes de enero a Vallecitos, trabajé toda la temporada y me volví un mes a Córdoba. Estuve durante todo el mes de julio. Yo vivo en Carlos Paz pero vengo a trabajar hace siete años acá. Como guía, uno está preparado para este tipo de situaciones. Tengo conocimientos de primeros auxilios, búsqueda de personas y rescate, trato de mantenerme en buen estado físico y voy sumando experiencia. Es un lugar donde mucha gente viene para hacer alta montaña y estamos en un refugio a 3000 metros sobre el nivel del mar. Mi compañero Fede y yo nos sumamos a la búsqueda en lo que fue una jornada larguísima, una persona que viene de afuera le pone entre cinco y seis días para hacer lo que hicimos en seis horas. Siempre uno tiene que hacer algún rescate, pero no es común que sea algo tan grande. Si no los rescatábamos, esa noche no sobrevivían. Uno estaba muy mal, era muy probable que no pasara la noche y los otros dos la iban a tener muy fea»; sostuvo.

«Subir fue una decisión mía, yo soy guía, no soy parte de la patrulla de rescate. Pero decidí aportar mi granito de arena, fue una elección nuestra porque no está bien que participe gente inexperta. A nosotros nos conocen y saben que conocemos el terreno y podíamos ayudar. Yo armé una estrategia, alcanzamos a la patrulla que había salido antes que nosotros y cuando nos vieron se pusieron contentos»; agregó.

El rescate se llevó adelante en condiciones climáticas extremas que demandó un tremendo esfuerzo y afrontar situaciones imprevistas. «En los pies tuve un enfriamiento y se me durmieron, pero ahora están bien. No fue fácil, yo fui el primer en llegar y hacer contacto con ellos. En el rescate, intervinieron 110 personas. Yo llegué a las cuatro con equipo y atrás venía la patrulla con más equipo. A las nueve, se bajó al primero y a las tres de la mañana al último. Estuve fuera del refugio unas 24 horas, en el medio del glaciar y con mucho frío. Nosotros estamos acostumbrados a asistir, pero la verdad que me sentí orgulloso y muy feliz de que todos estuviesen bien»; aseguró Pablo.

Fueron momentos de extrema tensión, que tuvieron un final feliz. «La verdad que cuando llegué y vi donde estaban, pensé que no lo lograrían. La hora y la distancia eran un factor clave, había mucho riesgo, incluso para nosotros. La verdad que ahora lo pienso y se me pone la piel de gallina. Yo mantenía el contacto con una de sus hijas mientras estábamos en rescate y volví a hablar para saber como estaban, nos agradecieron a todos y fue algo muy fuerte»; completó.