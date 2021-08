Un científico de Carlos Paz premiado por un invento revolucionario

Gonzalo Gabriel Rodríguez es oriundo de Villa Carlos Paz, ex estudiante del IESS y doctor en Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la UNC. Se encuentra trabajando en un hospital de Nueva York (Estados Unidos) y ayer se convirtió en el primer argentino en recibir el premio «Joven Investigador Paul Callaghan» que se entrega desde 1999.

El joven carlospacense participó de la conferencia internacional de microscopia en resonancia magnética (ICMRM) junto con otros cinco investigadores finalistas de China, Alemania, Estados Unidos, India y Australia. Gonzalo, bajo la dirección del doctor Esteban Anoardo en el grupo de investigación LARTE, construyó el prototipo de un equipo de campo ciclado, con capacidad de hacer resonancia magnética a campos bajos.

Este equipo permitirá explorar y desarrollar nuevos medios de contraste para imágenes por resonancia magnética que llevarían a obtener información novedosa, es decir, ver cosas que hoy son invisibles para nosotros, en el campo de la investigación y desarrollo, en particular farmacología y potencialmente clínica.

«Tuve que recorrer un camino largo de muchos años de esfuerzo y pasión. Este trabajo de reconocimiento a mi tesis de doctorado, que fueron cinco años de estudio y un año más como becario postdoctoral, coronó todos esos años intensos. Poder llegar y ver la luz, coronar todo ese trabajo y obtener resultados científicos interesados y compartirnos con la sociedad científica, es un alegría inmensa. Creo que uno nunca sabe o es consciente de hasta donde puede llegar, por suerte la vida lo va sorprendiendo y así fue en este caso. Siempre trato de dar lo mejor y recibir y estar atento a las oportunidades que se presentan»; expresó Gonzalo.

«Tengo claro que todo comenzó con las olimpíadas de matemáticas a fines de la primaria y principio de la secundaria, ellas despertaron esas ganas y la certeza de decir: «quiero dedicarme a resolver problemas». Si son problemas reales, que de alguna manera aportan a la vida de las persona, muchísimo mejor. Empecé este proceso de estudiar en FAMAF y seguir investigando, fue algo muy lindo y decidí presentarme a este premio con mi profesor. Estaba sin expectativas, confiado y tranquilo, y cuando me seleccionaron entre los seis finalistas, fue una alegría enorme. Tuve la oportunidad de presentar el trabajo ante tantas personas increíbles, hubo más de doscientos inscriptos de treinta países diferentes»; relató el joven.

«El martes pasado fue la charla y hablar en una lengua que no es la tuya es un condimento diferente, yo me sentí realizado y satisfecho cuando salí. Creía que había podido explicar de la forma correcta mi proyecto. El día después fue muy raro, no me paraba de sonar el teléfono y me llegaron mensajes muy lindos de amigos y conocidos. Es muy grato recibir tanto amor, reconocimiento y respeto a tanto esfuerzo. El futuro es una incertidumbre, el COVID nos mostró que el mundo puede cambiar, espero estar abierto y atento a las oportunidades que se puedan ir presentando»; concluyó.