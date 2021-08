Córdoba exportó por U$S 4.265 millones en los primeros cinco meses

La provincia de Córdoba, entre enero y mayo de este año, realizó exportaciones por un total de US$ 4.265 millones, lo que representa el 15,1% del total exportado por Argentina, según el informe de la Agencia ProCórdoba.

El ente oficial local para la promoción del comercio exterior, detalló que ese valor implica un crecimiento del 17,8% con respecto a las exportaciones que realizaron en el mismo periodo del 2020.

El trabajo precisó que los productos cordobeses tuvieron como destino a 123 países, y que los principales compradores fueron Brasil, Vietnam e India.

El 43 % de las exportaciones fue de Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), el 40% de Productos Primarios (PP) y el 13% de Manufacturas de Origen industrial (MOI).

A nivel nacional, se destacó días atrás, que el comercio exterior total del país durante junio (exportaciones más importaciones) "sigue creciendo", medido en relación con el PIB o por habitante, tanto en la comparación con 2020 como respecto de 2019.

En relación con dos años atrás, las ventas al exterior de ese mes aumentaron US$ 1.737 millones (33%), mientras las compras crecieron US$ 1.738 millones (41%) y el saldo del intercambio fue similar, US$ 1.068 millones. (Télam)