La peor tragedia del lago San Roque: «Todavía sueño con el anfibio»

Tras conocerse las condenas por la tragedia del anfibio «El Cisne», ocurrida el 17 de julio de 2003 en el lago San Roque, uno de los sobrevivientes habló con EL DIARIO y recordó aquella fatídica tarde en la que la embarcación se hundió y murieron cuatro personas.

A 18 años del hecho, Javier Stul tiene una mezcla de emociones y confesó que aún sueña con los rostros de las víctimas y no logra acallar el vívido recuerdo de lo sucedido.

La justicia cordobesa condenó a tres personas por el hundimiento: José Ferreyra, Cristian Kochmann y Carlos Cáceres, esos últimos dos, el dueño y el timonel del anfibio; pero también extendió las responsabilidades al gobierno de la Provincia de Córdoba.

Esto se debe a que se constató que diez días antes de la tragedia, la DIPAS había librado una orden de secuestro de la embarcación porque carecía de certificado de navegabilidad. Sin embargo, poco y nada se hizo para dar con ella y eso posibilitó que la tarde del 17 de julio de 2003 surcara las aguas del embalse con 16 turistas a bordo.

«El Cisne» era uno de los tres anfibios utilizados por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que llegaron entre el año 1954 y 1956 a la ciudad de Carlos Paz, donde comenzaron a utilizarse para hacer excursiones al dique San Roque.

Aquella tarde de 2003, varios turistas decidieron tomar uno de los paseos más tradicionales que ofrecía la ciudad y recorrer desde el agua la geografía de la ciudad. A poco de ingresar al embalse, la embarcación sucumbió ante el fuerte viento norte que azotaba las sierras con ráfagas de hasta 80 KM/h.

Stul recordó: «Yo había llegado a las sierras buscando tranquilidad, porque estaba por separarme. Lo único que encontré fue una tragedia. Había estado conversando con un médico y con un grupo de personas mayores, luego fallecieron todos. No puedo borrarme de la cabeza la imagen del médico fallecido con el chaleco salvavidas y de esta gente. Fue algo tremendo que me tocó vivir y que me persigue hasta el día de hoy».

«Estuve cincuenta minutos en las aguas, estaba helado. Pude nadar porque pude nadar, pero no sé cómo hice para salir. Todavía me acuerdo de la nena que se agarró de mi campera y salió conmigo. Fue algo terrible, hacía mucho frío y había pensado en nadar hasta la costa, hasta que me di cuenta que estaba como a 12 cuadras. Por suerte, llegó el catamarán Realicó y nos salvó la vida. Es tremendo tener que revivir todo esto y encima que hayan fijado una indemnización que es irrisoria después de haber esperado que se haga justicia por 18 años. Yo me recuperé porque saqué fuerzas de dónde no tenía, pero parece que la justicia esperaba que yo estuviese todos los días llorando frente al lago San Roque. Que haya emprendido una nueva vida, no significa que no haya sufrido por casi veinte años»; aseguró.

Por su parte, el abogado Pablo Rostagno Jalil (quien representa a Stul junto a su colega José Lunad Rocha) sostuvo que se constató una negligencia de parte del gobierno provincial y una impericia en quienes eran responsables directos del anfibio. «La buena noticia es que logramos la primera sentencia, el punto desfavorable es que se han fijado montos escasos de indemnización luego de 18 años de dolor y espera. Mi cliente sigue soñando con los cuerpos en el lago y parece que nada de eso importa. Fue un hecho gravísimo, porque hubo falta de control de parte de la Provincia y hasta el mismo conductor del anfibio reconoció que los trámites para obtener el carnet náutico eran muy sencillos. Vamos a apelar y llegar a una instancia de Cámara para que se revea esta situación, que los montos indemnizatorios fijados resultan absolutamente irrisorios».

En la tragedia del anfibio «El Cisne» perdieron la vida Eduardo Pellegrini (59), un turista oriundo de la ciudad de Mar del Plata; José Scandell (60), su mujer Margarita Germino (60) y Amelia Scandell (45), quienes quedaron atrapados dentro de la embarcación.