Argentina vota en las PASO: Arrancó la elección en Carlos Paz

Un total de 181.096 vecinos del Valle de Punilla estarán habilitados para votar en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y habrá un total de 529 mesas distribuidas en 78 establecimientos educativos. En Carlos Paz, la elección comenzó en tiempo y forma y habrá un estricto protocolo.

La Provincia de Córdoba renueva este año un total de 9 bancas de diputados nacionales y 3 senadores.

La disposición de las mesas de votación contemplará el distanciamiento de 2 metros entre personas. Cada mesa recibirá, junto con los materiales electorales, un kit sanitario compuesto por cuatro (4) barbijos y una solución sanitizante. Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria. Las autoridades de mesa y los fiscales utilizarán un bolígrafo cada uno y procurarán no compartirlo. Antes de proceder al armado de la mesa y el cuarto oscuro, las autoridades de mesa deberán extraer en primer lugar el kit sanitario y desinfectar la mesa receptora de votos y las superficies donde estén las boletas.

A efectos de evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar. Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite el barbijo al momento de corroborar su identidad.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

Un punto a tener en cuenta es el cierre de los sobres. Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna. Se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón (aunque en caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado). La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector, sino que la autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.