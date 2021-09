Cómo justificar el no voto por Covid y de cuánto es la multa

País.- Este domingo 12 de septiembre se celebran las Elecciones Paso que son obligatorias. Pero este año de pandemia hay nuevas excepciones y también hay multas por no cumplir con el deber cívico.

Quienes no puedan ir a votar por una cuestión sanitaria, ya sea por aislamiento por contacto estrecho, síntomas o estar cursando la cuarentena por el virus, deberán justificar la eximición del sufragio.

Hay un plazo dentro de los 70 días para poder justificar la no emisión del voto y se puede hacer de una manera ágil por internet, ingresando a la página de infractores del padrón para poder cagar el certificado correspondiente.

El Código Nacional Electoral estipula una multa de 50 a 500 pesos al elector mayor de 18 y menor de 70 años que no emita su voto y no lo justifique ante la Justicia nacional electoral en el plazo de dos meses luego de la respectiva elección. El incluido en el registro de infractores al deber de votar no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.