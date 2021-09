¿Hay menos fiestas clandestinas?: Siguen los controles en la ciudad

Siguen los controles durante los fines de semana para erradicar las fiestas clandestinas en la ciudad de Carlos Paz. Desde el área de Seguridad Urbana aseguran que hubo una disminución de las juntadas no autorizadas y también de la cantidad de vecinos que participan en ellas. Hubo tres vehículos secuestrados por casos de alcohol al volante.

El titular del área de Seguridad Urbana, Roberto Giménez manifestó: «Este fin de semana se realizaron controles que tuvieron que veda que nada con la veda electoral, que estuvieran cerrados los bares y comercios durante el domingo. Se hicieron controles de todos los rubros con el acompañamiento policial y no hubo inconvenientes».

«En algunos casos, hubo demoras de algunos minutos en algunos restaurantes hasta que se retiró la gente. Se hicieron controles en distintos puntos de la ciudad y se retuvo, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, tres vehículos por alcoholemia»; expresó el funcionario.

Consultado sobre las fiestas clandestinas, sostuvo que sólo se recibieron llamados por juntadas que rápidamente fueron dispersadas. « Tuvimos llamados de reuniones no autorizadas, no se hicieron fiestas y no hubo problema porque la gente inmediatamente entendió la situación»; completó.