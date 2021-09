Carlos Paz: Cómo ayudar a la familia que perdió su casa en un incendio

El voraz incendio desatado ayer a la tarde en una casa alpina dejó a una familia de Carlos Paz con lo puesto.. El caso conmovió a la ciudad y se lanzó una campaña solidaria para ayudar a Juan Pablo Volpini, su esposa y su pequeña hija, quienes también perdieron a su mascota.

El fuego comenzó en una vivienda de madera ubicada en la calle San Luis 125, donde un obrero estaba colocando una membrana para evitar que se filtrara agua. En cuestión de minutos y debido a las fuertes ráfagas de viento, la llama del soplete tomó la propiedad, que fue consumida por completo por las llamas.

Ahora deberán empezar de nuevo para reconstruirla y necesitan alquilar un lugar para vivir que cuente Internet y una computadora para trabajar, como también materiales para levantar su hogar.

La familia se había mudado a la ciudad en el mes de abril, proveniente de Buenos Aires y se dedican a la informática.

Juan Pablo Volpini dialogó en exclusiva con EL DIARIO y contó: «Perdimos todo y no estamos conscientes de eso todavía. Anoche nos dimos cuenta que sólo teníamos un plato y un vaso. Nos quedamos en la casa de una familia amiga para que mi hija esté tranquila y lo que más me duele, es la muerte de mi perrita Mona. La habíamos adoptado hace cuatro años cuando estábamos con el embarazo, era muy especial. La considerábamos parte de la familia y no la pudimos sacar, no me dejaron entrar y buscarla».

«En marzo, nos vinimos a vivir a Carlos Paz. Yo dejé de trabajar en una empresa, renuncié para instalarme en Carlos Paz y estábamos con un proyecto de diseño para redes sociales. Vinimos con la idea de ir creciendo, desarrollándonos y realizamos un cambio profundo. Esta era una casa de vacaciones, donde también teníamos muchos recuerdos con nuestra familia. La persona que habíamos contratado y que tuvo el accidente, se ofreció a ayudarnos a reconstruir la casa y también se comunicaron de la Municipalidad. Nos quedamos sin nada y necesitamos urgente alquilar algo amueblado. Después veremos como hacemos para comprar los materiales y tratar de reconstruir nuestro hogar».

Para colaborar con la familia, comunicarse al número: 11-56243239 (Juan Pablo). También se aceptan donaciones de dinero al número de cuenta: 191-226-0101967 (CBU 19102267-55122601019671).