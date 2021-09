Declaran cuatro nuevos testigos en la causa por la muerte de Maradona

Un mes y medio transcurrió desde que el equipo coordinado por John Boyard convocó a los primeros testigos tras el contundente informe de la junta médica que reveló entre otras cosas la bomba farmacológica compuesta por antidepresivos y antipsicóticos que consumía Diego Armando Maradona para tratar su síndrome de abstinencia y alcoholismo, administrados por las personas de su entorno y/o los enfermeros encargados de cuidarlo. Los medicamentos fueron recetados por la psiquiatra Agutina Cosachov, una de las imputadas en la causa.

La primera tanda estuvo compuesta por 13 personas entre enfermeros, cardiólogos, un kinesiólogo, personas cercanas a Matías Morla, un psiquiatra y un experto en adicciones. De la segunda participaron 4 médicos y 2 administrativos de la firma Swiss Medical además del exabogado Víctor Stinfale. Tras postergar su declaración por cumplir aislamiento preventivo, Rocío Oliva fue citada en esta nueva tanda a la que se suman la hermana de Morla, el antiguo chofer de Maradona, la expareja de su hija menor y un especialista que coordinó la cirugía de hematoma subdural realizada el 3 de noviembre del año pasado.

Luciano “Lucho” Strasera fue convocado para las 11 de la mañana de este martes. El joven que abre la nueva ronda de testimoniales fue director de Políticas Culturales de la Municipalidad de La Plata y exnovio de Giannina. Según varios testigos, Strassera frecuentó a Maradona en sus últimos días.

En tanto, el médico Rodolfo Benvenutti deberá declarar a las 13. Según los dichos de Stinfale ante la Justicia, fue la persona encargada de coordinar al equipo de 5 especialistas encabezado por Leopoldo Luque para la cirugía craneal de Diego en la Clínica Olivos. Benvenutti es director y jefe de Cirugía del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced.

Por su parte, Rocío Oliva, última ex pareja de Maradona en vida, deberá comparecer a la fiscalía de San Isidro este jueves al mediodía. Finalmente para la próxima semana quedarán por declarar el exchofer Maximiliano Trimarchi el lunes y el martes Vansessa Morla, excontadora y hermana del abogado Matías Morla, quien durante el fin de semana sumó dos denuncias: la primera radicada por Dalma y Giannina en la Justicia de La Plata donde se la acusa de aprovecharse del débil y complejo estado de salud de su padre para firmar contratos en inglés, árabe y portugués que no comprendía; y la segunda por la jueza Civil que lleva adelante la sucesión por estafa al no entregarle los originales de los contratos, entre ellos, el de la serie biográfica cuyo estreno está previsto para la víspera del cumpleaños del excapitán de la Selección argentina de fútbol.

Un aspecto que resalta en la causa donde hay 7 imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, es el destino judicial de “Charly” Orlando Ibáñez, expareja de una prima de Rocío Oliva quien fue capturado hace pocos días tras estar prófugo durante varios meses y sobre quien pesaba un pedido de captura desde 2017 por un robo a mano armada en Merlo. Ibáñez será indagado por este último delito y se espera sea citado por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y Laura Capra, su testimonio reviste relevancia por tratarse de la persona señalada como quien proveyó de alcohol y drogas al astro futbolístico cuando era DT de Gimnasia y vivía en una casa de la localidad de Brandsen.