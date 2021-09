Jujuy Jiménez fue acosada por un desconocido

Buenos Aires. En la tarde del lunes, Sofia Jujuy Jiménez preocupó a todos sus seguidores al revelar que fue víctima de acoso. Luego de comenzar sus vacaciones tras su reciente eliminación de La Academia de ShowMatch, la modelo contó el terrible episodio que vivió y que la dejó en pánico.



“Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo”, comenzó relatando en sus stories de Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas. Y detalló: “Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en Gardiner -un conocido restaurante de la Costanera- , denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: ‘Lo voy a dejar correr´”. En ese sentido, destacó que iniciará acciones legales. “Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal”, señaló. Y cerró: “Estoy asustada, cag...en las patas”.



Esta no es la primera vez que Sofía sufre un incidente de estas características. En enero, la ex panelista de Informados de todo vivió un delicado momento en la calle cuando salía del canal América y un hombre la persiguió. Nerviosa con la situación, decidió grabarlo para compartirlo en sus redes sociales y contar en vivo todo lo que le iba ocurriendo, siendo víctima de acoso callejero.



“Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando”, comenzó narrando Sofía. “No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”, decía. Y, mientras le hablaba a la cámara de su celular, observaba de reojo al hombre, que continuaba espiándola. “Ahí se fue”, dijo por fin, aliviada.



En otra historia, Sofía se explayó: “Recién me reía pero en realidad, claramente, no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta. Yo venía caminando y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí”. “Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima...”, dijo Sofía, aún un tanto preocupada por lo que había sufrido a la salida de la emisora ubicada en el barrio de Palermo.



Las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires sobre el acoso callejero -como precisa Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno porteño- son preocupantes: todas las mujeres que residen en Capital aseguran haber sentido acoso en el espacio público en algún momento de su vida. Y siete de cada diez manifiestan haber recibido comentarios de un desconocido sobre su apariencia, mientras que el 74% contó que cruzó de vereda por temor a lo que pudiera decirle un hombre o un grupo de ellos.



En el plano laboral, el último viernes, Jujuy fue eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli en El Trece. “Estoy muy emocionada, re sensible. Tenías muchas ganas de quedarme, esta pista despierta un montón de emociones, y es increíble lo que se vive. Lo dejamos todo en cada gala, en cada ensayo”, dijo entre lágrimas a Teleshow. Y cerró: No me pareció injusto, si lo vieron así los jurados, lo respeto. Era un duelo difícil, pero lo dejé un poco en manos del universo, de Dios. Confío en que fue lo mejor, pero uno no deja de estar triste porque hubo mucho trabajo y esfuerzo”. (Infobae)