Leo García denunció que sufrió un ataque homofóbico

Buenos Aires. El músico Leo García sufrió un ataque homofóbico en la madrugada de este martes, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, y mostró sus heridas a través de las redes sociales. Dijo que no va a "culpar a nadie", pero aseguró que le pasó "por ser homosexual".



"Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto", relató García en una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram.



"Esto no es un maquillaje, esto es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo", agregó el cantante que presentaba lesiones de sangre en su rostro.



"Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron", explicó y denunció que "la homofobia en este país no para".



"No puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto", se lamentó.



La unidad fiscal número 9 abrió una investigación de oficio al tomar conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física hacia el músico. Personal policial acudió al domicilio del cantante y logró entrevistarlo por medio del portero eléctrico del edifico. Sin embargo, García manifestó que hará la denuncia durante el día. (Télam)