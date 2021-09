Carlos Paz: Campeones en el cuadrilátero y en la vida

Desde hace 22 años, Daniel «El Gringo» Schueri lleva adelante una tarea titánica en Carlos Paz. Su gimnasio es cuna de campeones de boxeo, escuela de vida. Todos los días, sin recursos y con mucho corazón, encara el desafío de sacar adelante a los jóvenes de la ciudad y convertirlos en deportistas.

«Formando campeones» es un semillero de atletas y personas que funciona en la vieja fabrica textil, refugio de jóvenes que cambiaron el boxeo por una vida al borde la ley, las drogas o llena de carencias.

«En el 2002 llegamos a la Textil, porque no podíamos pagar más el espacio que teníamos»; aseguró a EL DIARIO. «Nunca cobramos cuotas y además era muy difícil pagar. De a poco fuimos, cerrando el lugar con los pocos elementos que teníamos y llegamos a tener hasta 120 chicos que no pagan cuota. En el verano, siempre baja un poco, ya que tenemos chicos que salen a vender pastelitos y hacerse un peso»; contó «El Gringo».

«Algunos chicos no tienen ni zapatillas para venir, mucho menos plata para poder llevar adelante una buena alimentación. El club se mantiene con los ingresos de mi bolsillo y ahora tenemos cuatro boxeadores profesionales que cuando pelean, nos dejan una parte para el club»; destacó.

Más allá del boxeo

El trabajo en el gimnasio es un trabajo social además de deportivo. «A mí el boxeo me ha dado mucho y quiero devolverle algo de todo lo que me dio. Yo me críe en la calle, a los 13 años falleció mi papá y me fui de mi casa. Empecé a boxear para afrontar la vida, para subsistir. En el año 77, vine a Carlos Paz a boxear y acá me quedé. Con el boxeo, logré construirle una casa mi mamá y a mi hermano, eso para mí era mucho. A los 22 años, me quebré la mano y ya no pude seguir. Ya de grande, terminé el primario y el secundario»; relató emocionado.

Un camino tenaz

«Los chicos que vienen no son santos. Yo he tomado algunos cursos para enfrentar diversas situaciones y ayudarlos. Muchos se han recuperado y eso me llena de orgullo. El boxeo es muy exigente. Acá han llegado chicos muy mal y se han recuperado con el tiempo, han logrado formar su familia y han conseguido un trabajo. Hoy son gente de bien y te agradecen toda la vida, muchos han llegado a ser profesionales y recorrer el mundo con el boxeo. Nosotros no tenemos sponsor, y a veces vamos a una verdulería para recibir algo. No queremos plata, queremos que los chicos tengan un bolsón de comida»; aseveró.

«La Provincia de Córdoba es un gran semillero, hoy es la única provincia que tiene cinco boxeadores profesionales; Laura Gigena se encuentra en Santa Fe, concentrando para la Selección Argentina y es un logro. Hay veces que no tenemos ni agua, y ese logro te da ganas de seguir adelante. Yo sostengo hace 22 años que un chico en el gimnasio, es un chico menos en la calle»; completó.