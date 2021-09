Desde el sábado se vacunará a personas de 17 años sin comorbilidades

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que comienza este sábado 18 de septiembre la vacunación de personas de 17 años sin comorbilidades, que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

De esta manera, el Ministerio notificará el día, hora y lugar de vacunación, iniciando la convocatoria con aquellos jóvenes de 17 años que tengan mayor antigüedad de inscripción en el sitio web. En este sentido es importante reiterar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas.

Asimismo, quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Cabe mencionar que sobre este grupo poblacional se vacunará con dosis de Moderna y Pfizer, recibidas esta semana.

Hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.

Arribo de nuevas dosis

Por otro lado, el Ministerio de Salud recuerda que esta semana se han recibido 44.000 dosis de AstraZeneca, 33.180 de Cansino, 12.880 de Moderna, 8.190 de Pfizer, y 63.000 dosis del segundo componente de Sputnik V, enviadas por Nación.

Al respecto, tanto las vacunas de AstraZeneca como el segundo componente de Sputnik V serán utilizadas para completar esquemas. En estos casos, deberán esperar la notificación para recibir la segunda dosis.

Asimismo se reitera que aquellas personas que perdieron su turno para colocarse la segunda dosis pueden asistir también de manera espontánea a los lugares indicados para completar su esquema de inmunización con ambas dosis.

En cuanto a lasvacunas Cansino, por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (se aplica en una sola dosis) serán colocadas en mayores de 18 años que presenten mayores dificultades para el acceso a la vacunación.

Al mismo tiempo, se destaca que las personas mayores de 18 años que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y deseen vacunarse de manera voluntaria, podrán presentarse de modo espontáneo y sin turno previo.

Embarazadas y puérperas hasta 45 días, también podrán asistir de manera espontánea a recibir la segunda dosis (sin necesidad de esperar turno de citación) siempre que haya transcurrido el plazo mínimo de intervalo entre la primera y segunda dosis, conforme lo fijó la autoridad sanitaria de acuerdo a la vacuna colocada.