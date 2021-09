Potente, con batería amplia y un sistema de cámaras inigualable: conocé el Moto G9 Plus

La familia G de Motorola se consolidó como una de las gamas medias más competitivas del mercado. Y, por supuesto que el Moto G9 Plus no es la excepción: para este equipo en particular la compañía apostó por un diseño tradicional y se enfocó en optimizar el rendimiento.

El Moto G9 Plus cuenta con un procesador Snapdragon 730G , una batería de 5000 mAh y utiliza Android puro como sistema operativo. Esto genera que además de ser potente reciba las actualizaciones más rápido que otro equipo.

La autonomía que brinda, sus funcionalidades y el hecho de ser un equipo accesible hacen del Moto G9 Plus una excelente opción para quienes están pensando cambiar el celular.

Ficha técnica del Moto G9 Plus

El Moto G9 cuenta con dos versiones. Sin embargo, una de las más interesantes por su pantalla inmersiva, su potencia y sistema de cámaras es el G9 Plus. A continuación, sus principales características:

Almacenamiento interno de 128 GB, Memoria RAM de 4GB

Procesador Snapdragon 730G Octa Core 2.2 GHz;

Sistema operativo Andorid 10

Pantalla de 6,8" HD+ IPS

Batería de 5,000 mAh. con carga rápida de 30W

Dimensiones: 169,9mm x 78,1 mm x 9,6mm. Peso: 223 g

Sistema cuádruple de cámaras: lente principal de 64 MP, un gran angular de 8MP, lente macro de 2MP y un lente de profundidad de 2MP

Cámara frontal de 16MP

Conectividad: Bluetooth, NFC, Wi-fi.

Más pantalla para disfrutar al máximo

Sin lugar a dudas en un smartphone el tamaño importa. Sobre todo, si se trata de tener al alcance de la mano una pantalla con la cual se pueda jugar placenteramente, leer las últimas noticias o saber en qué andan los personajes de la serie del momento.

Y si hay un celular capaz de ofrecer una súper experiencia inmersiva es el Moto G9 Plus con su pantalla de 6,8 pulgadas. Propone un display que se puede aprovechar al máximo gracias a su aspecto 20:09, el cual puede protegerse con un vidrio templado Moto G9 Plus para que nada le suceda.

Fotografías de calidad en todo momento

Una de las principales mejoras que se aprecian en la serie G y que se pueden disfrutar en el Moto G9 Plus es su sistema de cámaras. Este equipo cuenta con tres cámaras optimizadas a nivel de software para nivelar las condiciones de luz.

Adicionalmente, sus lentes se combinan para captar los colores más vívidos y su cámara frontal de 16 mpx pernite conseguir las mejores selfies.

Rendimiento inigualable

El rendimiento del Moto G9 Plus es inigualable: en esta versión Motorola incluyó un procesador Snapdragon de 730G que se completa con una memoria interna de 128 GB suficiente para almacenar videos, imágenes, música y muchas aplicaciones. Y, en caso que ese espacio no sea suficiente, se puede expandir hasta 512 GB con una microSD.

Por su parte, la potencia del procesador es perfecta para disfrutar de todas las funciones de Inteligencia Artificial (IA), sacar mayor provecho a la cámara y realizar múltiples tareas a la vez. Por ejemplo, para escribir por WhatsApp, escuchar música y hacer una búsqueda en Internet.

Batería para todo el día y más

Este equipo cuenta con una batería de 5000 mAh tan grande o más que otros celulares de gama alta. Es perfecta para utilizar hasta dos días seguidos con una sola carga.

Adicionalmente, cuenta con la tecnología Turbo Power 30 para que en pocos minutos el celular esté listo para su uso nuevamente.

Fuente

modificado el texto según https://www.motorola.com.ar/moto-g9-plus/p y comentarios