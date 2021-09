Autovía de Punilla: Lo que se sabe de la expropiación de casas y terrenos

Tras haberse obtenido la licencia ambiental, comenzaron a llegar las notificaciones para avanzar con la expropiación de las viviendas y terrenos de la Autovía de Punilla.

Los abogados que presentaron el amparo para frenar la ejecución de la segunda etapa de la obra, Marcela Fernández y René Amsler dialogaron con EL DIARIO sobre las presuntas irregularidades que tendría el estudio aprobado por la Secretaría de Ambiente. Piden a la justicia que se impida el avance de la obra hasta que sea garantizada la participación ciudadana.

La intención de la Provincia es licitar la obra en el mes de octubre, aunque hay una fuerte resistencia de vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas. Por el momento, se desconocen cómo se efectuarán las tasaciones de cada inmueble.

El abogado René Amsler sostuvo: «Se presentó un proyecto para ir nuevamente por el este, cuando el 90% de la ciudadanía estuvo en contra y con fundamentos. Ante esa situación, presentamos un escrito nuevamente y una medida cautelar sobre el amparo presentado en el año 2017».

«Queremos que se revisen las irregularidades y todo el procediendo para llegar a esa conclusión de la licencia ambiental, porque está plagado de falencias e irregularidades. El mismo estudio de impacto ambiental que aprueba la licencia está lleno de deficiencias, desprolijidades, situaciones no explicadas y se plantea lo que se denomina estudio ambiental acumulativo, que es lo que estamos planteando del 2017. Ellos plantean el desmonte inmediato y reforestación, pero no dicen qué va a pasar de acá a diez años. Requiere un estudio más, como la explotación inmobiliaria y la venta de loteos que ya están pasando»; agregó.

Por su parte, Marcela Fernández añadió: «El amparo se va ampliando o actualizando y en el mes de abril, nos enteramos de este proyecto. El gobierno había prometido hacer un trabajo participativo con la gente y no lo hicieron. No informaron adecuadamente, no se participó de ninguna manera y cuando publican el llamado a la Audiencia Pública no subieron la información completa a la página web. Es nulo el estudio de impacto porque violó el derecho de participación y de información pública. El estudio es muy deficiente, muchas cosas no están contempladas y se utilizó la audiencia para legitimar el proyecto».

«Nadie fue avisado de la autovía hasta el día de hoy, empezaron hoy con los llamados para avisarle a la gente que le van a expropiar. Hay múltiples razones para hacer todo de nuevo. Tampoco se tiene en cuenta qué va a pasar con toda la artesanía, puestos y fuentes de trabajo sobre la Ruta 38. Vamos a llegar a la Corte Suprema si es necesario»; completó.