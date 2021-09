El mal momento que pasa José Luis Gioia

Buenos Aires. La sonrisa se le desdibujó del rostro de un momento al otro. Invitado al segmento Verdadero o Falso de A la tarde, José Luis Gioia tuvo que responder una pregunta de Karina Mazzocco, quien le consultó si era verdad que odiaba Bariloche. Y, luego de asegurar que amaba esa ciudad turística rionegrina, el hombre se puso serio y aseguró que estaba pasando “un momento muy malo”.



Frente al asombro de todo el panel del ciclo de América, el cómico explicó la situación. “Falleció mi amiga. Yo siempre paraba en la casa de ellos y esquiábamos juntos todos los mediodías. Ahora tuve una comunicación con el hijo, que piensa que el culpable fui yo. Ella murió de Covid”, señaló. Y luego dio detalles de por qué el joven pensaba que él era el responsable del fallecimiento de la mujer.



“Yo pasé por ahí y, al volver de Bariloche, al momento de tomar el avión, tuve el primer síntoma que fue falta de olfato. Nada más, fue lo único que tuve”, dijo Gioia con la voz entrecortada. Todos en el estudio le señalaron que en medio de este contexto, no había “culpables”. Y él relató visiblemente angustiado: “Llorábamos los dos, antes el hijo me llamaba para consolarme y me decía: ‘José, papá me dijo que te sentís culpable, no te sientas culpable’. Pero hace poco lo llamé y no me atendía. Entonces le escribí y me dijo que no lo hacía porque tenía una sensación rara y fea al hablar conmigo”.



Para más detalles, el cómico contó cuál había sido su respuesta y las palabras del hijo de su amiga que más lo habían afectado. “Le dije: ‘No sé qué decirte, qué triste’. Y me puso: ‘Más tristeza me da a mí cuando mis hijos llorando preguntan por la abuela’. Le pregunté: ‘¿Pensás que soy culpable?’. Y no me contestó más. Yo iba a ir a esquiar con mis sobrinos en estos días pero no fui...”.



Luego, Gioia intentó dejar en claro que, en realidad, él estaba muy apenado pero no se sentía responsable por lo sucedido con su amiga. “En esta pandemia no hay culpables, pero creo que sé dónde nos contagiamos”, aseguró. Y luego recordó el momento en el que, según él, ambos contrajeron la enfermedad: “Estábamos en un asado, yo en una punta muy separado de todos. Y la vi a ella tener contacto muy directo, hablando muy cerca, de pecho a pecho, con alguien. Estábamos también con el marido y sus hijos”.



Finalmente, el cómico volvió a la pregunta inicial y se refirió a la ciudad por la que le habían consultado. “Amo a Bariloche por su gente, por el ambiente. Lo odio a nivel público, eso sí. Hice temporada de verano e invierno, y en invierno me la pasé esquiando hasta de noche porque suspendí funciones a lo loco. Fue la única vez que me fue mal con mis unipersonales”, explicó.



Y luego reveló lo que le sucedía al terminar sus presentaciones. “Los barilochenses me esperaban a la salida del teatro y me decían: ‘Te vengo a pedir perdón, porque siempre nos quejamos de que no tenemos nada y ahora que llegas vos con este espectáculo hay solo 30 o 40 personas en la platea’”, contó Gioia, quien suele hacer giras muy exitosas por el interior del país. (Infobae)