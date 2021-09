Carlos Paz: Perdió 50 mil pesos que había juntado para su tratamiento

Un vecino carlospacense atraviesa una enfermedad y perdió hoy cincuenta mil pesos que había ahorrado para pagar su tratamiento. El hombre contó que había vendido su moto para costear los gastos y que antes de volver a su hogar, pasó por una gomería y una despensa del barrio Colinas, donde cree que se le habría caído el dinero.

Jorge Lastra relató a EL DIARIO: «Vendí mi moto para pagar el tratamiento de mis pulmones. Yo tengo una bacteria que me obligó a dejar de trabajar hace siete meses y estoy con tratamiento, todavía me quedan tres meses más. Fui a entregar la moto, volvía en auto y me bajé en la gomería y en la despensa. Fueron dos cuadras de diferencia y ahí se me perdió la plata».

«Es plata para pagar los gastos de los estudios en Córdoba. Yo voy al Hospital Misericordia y me piden un bono y otros gastos»; aseguró el vecino, quien solicitó que ofrecerá recompensa por cualquier información. Para contactarse con Jorge, comunicarse al número telefónico: (3541) -390474.