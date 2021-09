Un peluquero cordobés entre los mejores de la Argentina

El estilista Rodrigo Pinto Celiz, propietario del salón Nuevo Género de la ciudad de Córdoba, se quedó con el tercer puesto en el certamen «Style & Colour Trophy 2021» que organizó L´Oréal Professionnel. El primer lugar fue para Nicolás Ciganda (Coronel Pringles) y el segundo para Margarita Beyfeld (C.A.B.A).

Se trató de la instancia nacional de la competencia de estilo y color más importante del mundo. Los participantes debían desafiar y poner a prueba el talento y la creatividad con el estilo «French Balayage», una técnica que consiste en aclarar de manera suave el color de medios a puntas y sin alterar la raíz.

La gran final se desarrolló de manera presencial desde el Hotel Hilton y el cordobés fue elogiado por su trabajo y estuvo muy cerca de ganarse el pasaje a París (Francia) para representar al país a nivel internacional.

Pinto Celiz tiene 40 años y desde hace casi 15 años cuenta con su salón en la zona norte de la capital cordobesa. Durante una entrevista con EL DIARIO, manifestó: «Fue la primera vez que el certamen se hace como un reality, porque siempre se hace con público y se vive de otra forma. Creo que esta vez fue más emocionante, había un reloj que contaba los minutos y sentí mucha emoción y adrenalina. Es algo muy rico en cuanto al aprendizaje. Yo fui sosteniendo mis convicciones, quería elegir una modelo distinta que no fuera la típica chica de pasarela. Me enfoqué en una chica común y la belleza natural de una modelo con rulos, sin ningún proceso previo. Fue todo un desafío, me costó buscarla pero la encontré y me inspiró».

«Yo empecé a trabajar desde muy abajo, me capacité en estilismo y me costó mucho conseguir trabajo. Luego empecé a trabajar cerca de la Ruta 20, repartiendo las revistas de un súper. Un día vi en un local de L’Oreal que necesitaban ayudante de peluquería, así que me escondí en la casa que estaba al lado, tiré las revistas, me mojé el pelo y me presenté. A la semana, me llamaron. Me acuerdo que el dueño me dijo: ´Te llamé porque vi cómo y dónde te arreglaste. Esa casa donde te metiste, es mi casa`. Así empecé. Tengo el salón en zona norte, en Villa Belgrano»; relató.

«Me gané un secador de pelo, 50 mil pesos en productos y 100 mil pesos en efectivo. Además me dieron un premio destacado porque fui el único en trabajar con rulos. El premio es importante, pero yo quería dar un mensaje»; completó.