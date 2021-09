Lengua de señas: La historia de vida de una carlospacense

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lengua de Señas y EL DIARIO dialogó con Luciana Manzanelli, de 33 años, quien quedó sorda a los 5 años de edad y pudo hacer de ello una herramienta para su vida. Desde el 2018, se dedicó a capacitar a más de doscientos vecinos de Villa Carlos Paz.

«A los 5 años, me enfermé de paperas y por una infección grande de oídos, quedé sorda. Fui a una escuela de sordos dos veces por semana y a la escuela Presidente Sarmiento de Villa Carlos Paz. Me fue fácil y rápido adaptarme, ya que tenía desarrollada el habla. En la secundaria, fui a Icho Cruz y seguía asistiendo a la escuela de sordos. Ahí empecé a encontrarme con personas sordas en eventos y encuentros de la comunidad y de más grande, comenzó a estudiar para dar clases. Empecé en Cosquín a los 20 años y luego me dieron lugar en la Subdirección de Discapacidad, donde trabajó hasta la fecha»; contó Luciana.

«Me capacito todos los años y estoy feliz de que haya mas de 200 personas que sepan el idioma. En 2018, cuando comenzamos, eran pocos y fuimos sumando gente a medida que se corría la voz. En total, se recibieron 240 chicos, adultos mayores, padres de chicos sordos, médicos, empleados municipales y vecinos»; añadió.

Consultada sobre su vida, Luciana puntualizó: «Por mi parte, nunca tuve problema para relacionarme. Mis padres fueron un gran pilar y fundamentales para formarme en mi seguridad y saber que podía salir adelante. Estuve en pareja y juntada con una persona oyente y nos adaptamos muy bien los dos. Era mi miedo, pero él fue una excelente pareja en ese momento. Luego conocí a una persona sorda y era totalmente diferente, porque fue como encontrar mi mundo y eso me llevo a conocer mucho más la comunidad. Este año, perdí a mi papá por Covid y durante tres meses, no pude hacer nada. Me costó muchísimo volver a la rutina, pero agradezco a mi jefa y a mis compañeros de trabajo y amigos».

«Creo que es importante la capacitación en la ciudad, somos una ciudad turística, todos los años vienen de vacaciones chicos sordos de todo el país y debemos poder comprenderlos y ayudarlos»; completó.