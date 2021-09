Así será la logística del Censo Nacional 2022

El jueves pasado se dieron detalle sobre cómo se realizará la logística para concretar el Censo Nacional 2022. La presentación que se realizó en la Casa de Gobierno estuvo a cargo de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y del director General de Estadística y Censos, Daniel Ortega.

El relevamiento que se desarrollará el año próximo trae una serie de novedades respecto a los anteriores y en esto mucho tiene que ver las posibilidades que la tecnología brinda en la actualidad, aun cuando existen detalles de procedimiento que todavía se están definiendo a nivel nacional.

Según se detalló, el operativo requiere de un inmenso despliegue en logística ya que involucrará a 70.000 personas que recorrerán viviendas colectivas (hospitales, cárceles, etcétera) y particulares, además de otras poblaciones que no tienen asentamientos o con gente en situación de calle.

Este trabajo previo que ya está en proceso tiene una impronta especial porque remarcará la importancia de trabajar junto a cada estamento gubernamental con más información y mayor precisión. De los resultados de este relevamiento surgirán estadísticas con registros administrativos que permitirán definir políticas públicas y hacer un seguimiento del impacto que las mismas tengan. En Córdoba, particularmente, se le dará una mayor importancia a este proceso de recopilación de información, debido a que permitirá monitorear el impacto de programas de implementación local como el Paicor o el boleto estudiantil gratuito, entre otras.

Diferencias con censos anteriores

Entre las características especiales que tiene este censo se destaca el valor de poder recorrer todo el territorio nacional.

En los primeros censos solo se contaban los pobladores, luego se agregaron preguntas referidas a su calidad de vida como detalles de su hogar, si existe un núcleo familiar, condiciones económicas, entre otras cuestiones de vida. Se buscará no omitir a ninguna persona y a ninguna vivienda.

¿Cuántas personas se espera censar?

Según se precisó, las proyecciones respecto a hace doce años, cuando se realizó el último censo, es de poder comprobar si Córdoba cuenta con una población global de 3.800.000 personas en todo el territorio provincial.

Se sabe que, siguiendo los datos de la tendencia demográfica, ha habido un cambio desde 2015 en la tasa de fecundidad con menos nacimientos y que la pandemia impactó también frenando el crecimiento poblacional, además de registrarse una alta mortalidad en adultos mayores. "Por estos índices, las estadísticas relevadas pueden llegar a ser muy diferentes lo que se había proyectado inicialmente respecto al censo 2010”, sostuvo Ortega.

En tanto, se cree que la información que se obtenga a nivel nacional dará lugar a desarrollar “políticas públicas" con un sistema que se implementará incorporando tecnología que "vino para quedarse”, evaluaron durante la presentación.

"Tenemos varios desafíos debido a la pandemia. No se sabe cuál será la situación sanitaria al momento de desarrollar el censo, si la logística se complicará o no. Por otra parte, no hay que desestimar el miedo que pueda tener las persona en cuanto a si dejarán entrar o no a los censistas a sus viviendas, algo que también puede depender de las restricciones que rijan en ese momento. Es decir, la pandemia trajo todo ese tipo de complicaciones debido a que se trata de un relevamiento pormenorizado que se desarrollará en un contexto muy particular”, comentó el director de Estadística y Censos.

Otra de las cuestiones que son tenidas en cuenta es la generacional y que influye a la hora de evaluar llegar al e-censo, es decir, un relevamiento puramente digital. Concretamente, los inconvenientes saltan a la luz sobre el acceso de la población al uso de la tecnología.

Aún así, a nivel nacional ya se ha desarrollado una estructura que fija pautas específicas sobre el censo 2022, luego de que se reuniera el Comité Censal Nacional en julio pasado comandado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). A la vez, cada provincia, tendrá su autonomía para armar el operativo siguiendo las pautas de Indec.

Características

Cabe recordar que en el Censo 2010 se implementó un sistema de cuestionario básico y ampliado. Es decir que en las localidades de más de 50.000 habitantes no a todas las viviendas se le hicieron todas las preguntas, sino que se aplicaba un cuestionario reducido y se hacía una muestra de hogares ampliados.

Para este relevamiento proyectado, esa modalidad cambiará porque habrá un único cuestionario que se aplicará para todos los hogares censados, con adaptaciones para viviendas colectivas.

Otra de las innovaciones es que habrá dos instancias: una será la posibilidad del autoempadronamiento en el que cada uno de los pobladores complete por Internet un aplicativo; opción que se aplicará por primera vez en Argentina. Luego, se realizará una jornada censal con el método tradicional donde el censista recorrerá casa por casa. Según se evalúa, la tasa de respuesta con un e-censo podría variar muchísimo y es difícil de ponderar.

Cuando la persona completa el cuestionario con el e-censo, recibirá un código. El mismo deberá serle proporcionado al censista cuando toque la puerta de su casa, para que lo anote y asocie los datos registrados pudiendo así corroborar la dirección y proceder a una entrevista sumamente breve.

Según se informó, la posibilidad de acceder al e-censo estará vigente dos meses a la concreción del censo tradicional. El período será del 16 de marzo al 17 de mayo, en cuyo transcurso la gente va a poder ingresar a un sitio específico en cualquier momento del día, ir guardado algunos datos y seguir completándolo al día siguiente. "Será un programa muy amigable y didáctico para que las personas puedan completarlo sin dificultades", aseveraron en la presentación.

Otra innovación es que por primera en Argentina se va a pasar de ser "un censo de hecho a uno de derecho". En el censo de hecho se le pregunta a la persona dónde pasó la noche y si allí fue censado, para no duplicar el relevamiento y al mimo tiempo no omitir realizar el cuestionario a nadie.

Con el censo de derecho, se relevará a la persona en su residencia habitual, donde consume servicio.

Además, no se censará a personas que no residan en Argentina. "Por ejemplo, un argentino que viva habitualmente en España y en el momento del ceso esté circunstancialmente de visita en el país, no será censado", indicaron.

También, se le pedirá el número de documento de todas las personas que habiten en un hogar, lo cual será reservado pues no se trabajará en una base de datos. “En la provincia de Córdoba, el 75% de los habitantes cuenta con CiDi (Ciudadano Digital), lo cual garantiza la privacidad de los datos”, finalizaron.