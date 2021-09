El Consejo Federal de Salud se reúne para evaluar la situación epidemiológica

País.- El Consejo Federal de Salud (Cofesa) se reunirá el próximo lunes y martes en la ciudad de Mar del Plata para analizar la situación epidemiológica por el coronavirus en el país y el avance de las principales políticas sanitarias, entre ellas el plan de vacunación, días antes de que comiencen las nuevas medidas de flexibilización anunciadas por el Gobierno nacional a partir del 1 de octubre.



El nuevo encuentro presencial, que estará encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reunirá a los ministros del área de las 24 jurisdicciones.



De acuerdo con la Sala de Situación Nacional, Argentina registra un descenso constante del número de casos de coronavirus desde hace 16 semanas, mientras se acelera la vacunación contra la Covid-19, indicó el viernes la cartera de Salud nacional en un comunicado.

En ese sentido, reportó que el 64% de la población tiene al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, mientras que el 45,8% ya completó su esquema.

Noticias Relacionadas Murió un hombre de 62 años de Carlos Paz por Covid-19

Argentina registra un descenso constante del número de casos de coronavirus desde hace 16 semanas, mientras se acelera la vacunación

En el encuentro se analizará, además, el avance del plan estratégico de vacunación, la situación epidemiológica y de las fronteras.



Otros ejes de la reunión serán las estrategias sobre donación y trasplante, el plan de conectividad federal y el control de enfermedades transmitidas por el mosquito de Aedes Aegypti.



La reunión comenzará el lunes próximo, desde las 9 en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dará la bienvenida formal.



Además, se presentará el Plan Nacional de Políticas de Géneros y Diversidad en Salud Pública, orientado a transformar las desigualdades estructurales de género y promover condiciones de igualdad en las instituciones y las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación y violencias, consignó el informe de prensa.

Nuevas medidas de apertura

El encuentro se producirá días antes de que entren en vigencia las nuevas medidas de apertura anunciadas por el Gobierno para el 1 de octubre.



A partir de ese día finalizará una serie de restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus, fundamentalmente por la mejora de la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación en el país, mientras las autoridades de las distintas áreas del gobierno ajustan los detalles de los nuevos protocolos de la apertura, que ya despertaron expectativas, sobre todo en sectores como el turismo y el comercio tras la flexibilización de la circulación por las fronteras.



Las nuevas medidas que regirán a partir del 1 de octubre fueron anticipadas el martes en una conferencia de prensa que brindaron en Casa de Gobierno el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra Vizzotti.



En ese marco, los funcionarios anunciaron el fin de una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus, a partir del 1 de octubre próximo, como el levantamiento de la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50 por ciento, y la apertura gradual y cuidada de fronteras.



Según explicó Manzur esta semana, en ese marco de buenos resultados sanitarios y epidemiológicos que muestran los indicadores, se pueden "tomar decisiones para flexibilización las restricciones vigentes", pero no obstante hizo hincapié en la necesidad de mantener "la responsabilidad social frente a la epidemia" y los cuidados individuales, como base de la salud comunitaria.



De este modo, a partir del viernes próximo no se exigirá el uso de barbijos al libre cuando se circule en forma individual, y no haya aglomeración de personas, pero continúa siendo obligatorio en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.



Aunque en 5 provincias el uso del barbijo seguirá siendo obligatorio: Río Negro, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba, donde no harán cambios en los protocolos hasta el mes próximo, según anunciaron los gobiernos locales que seguirán evaluando semana a semana la pandemia.



En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el ministro de Salud Fernán Quirós señaló el viernes que "en los primeros días de octubre" se podrían anunciar nuevas medidas sanitarias de apertura frente a la pandemia, que podrían incluir la no obligatoriedad del uso del barbijo en espacios abiertos en caso de que se llegara a cubrir al 70% de los porteños con dos dosis.

También desde el próximo viernes, y una vez que estén publicadas las normativas correspondientes en el Boletín Oficial, se podrán hacer reuniones sociales sin límites en el número de personas, aunque si se deberán cumplir las medidas de prevención (tapabocas, distancia y ventilación), y se establece un aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las mismas medidas de prevención.



Además volverán a abrir discotecas, pero con un aforo del 50%, y podrán concurrir sólo aquellas personas que cuenten con las dos dosis de vacunación 14 días previos al evento, mientras que estarán habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares para quienes también tengan el esquema completo de vacuna dos semanas antes de la reunión.

Apertura de las fronteras

En cuanto a la apertura de las fronteras, desde el viernes próximo se autoriza el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin cumplir aislamiento.



Las fronteras terrestres se abrirán a pedido de gobernadores, a través de corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción.



En tanto, desde el viernes quedó levantada la exigencia de aislamiento para argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo al país y estén autorizados por la autoridad migratoria, pero se aplicará si sólo se cumplen determinados requisitos, según precisó la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.



Esta excepción se dará, explicó la funcionaria, si se hubiera completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país; y con la realización de un PCR 72 horas antes de embarcar, un test de antígenos al ingresar al país, y otra prueba PCR entre el día quinto y séptimo computados desde el arribo al país.

Los argentinos que no tengan el esquema de vacunación completo deberán cumplir con una cuarentena de 7 días, y se controlará ese aislamiento mediante una información que Migraciones enviará a todas las provincias.



Los extranjeros de países limítrofes que lleguen al país para turismo a partir del 1 de octubre también tendrán que cumplir los requisitos mencionados, y tener aplicadas necesariamente las dos dosis de vacunación; caso contrario, no podrán ingresar al país.



Por otra parte, el cupo de entrada al país se irá incrementando progresivamente entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre venideros en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y pasos terrestres que hubieran sido determinados por las autoridades. (Télam)