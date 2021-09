Por qué no hay que tirar las mitades del limón que guardas en la heladera

El limón es un cítrico que se utiliza mucho en las cocinas. Pero, además tiene muchos usos para otras cosas del hogar. Ahora bien, en cada heladera suelen aparecer mitades de este alimento que, finalmente, se terminan tirando después de no usarlas.

Pero, para la próxima vez y con esta utilidad de las mitades que quedan abandonadas, no los vas a tirar más. Chantel Mila, una experta en trucos para la casa, reveló en Tik Tok un consejo para usar esa mitad del cítrico que te sobra.

Qué hay que hacer

Tal como se puede ver en la red social, la usuaria dijo: “La próxima vez que termines un limón, antes de tirarlo, colócalo en el lavavajillas con tus platos. El ácido cítrico limpia la cal y desodoriza el lavavajillas, y hace que los platos brillen”.

Ahora bien, hay que tener un cuidado especial con un detalle. Hay que quitarle previamente todas las semillas de las mitades del cítrico antes de ponerlo en el lavavajillas. Esto es porque podrían obstruir las tuberías.

Además, hay que tener en cuenta que a este truco no hay que hacerlo cada vez que se use el lavavajillas. Ya que con el tiempo, el ácido podría romper el sello de la goma y hacer que no funcione de manera correcta.

Cabe aclarar, que las propiedades de los limones para limpiar no solo sirven para lavavajillas. Sino que sus propiedad antibacterianas y antisépticas se pueden utilizar para limpiar heladeras, microondas y hornos. Además, ayuda a neutralizar los malos olores.